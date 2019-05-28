民進黨總統初選時程即將在明天的中執會中討論並決議，不過這場民進黨創黨以來最關鍵的中執會，事前卻風雨不斷，而明天的中執會關乎總充蔡英文是否能踏上連任之路，因此在中執會前夕，有蔡英文及賴清德雙方共同好友為兩人安排了一場私下會面，不過事後雙方口徑一致，都指內容細節不清楚。

據悉，蔡賴今天下午的這場會面，是由陽明山一位兩人共同的友人牽線，並在其於陽明山的家中會談二小時，不過在場並無黨內人士參與，五人小組成員也無人與會。只是會面結束後，賴清德出來時表情嚴肅，並未立即與幕僚親信討論會面內容。

據了解，蔡賴雙方討論二小時後，並沒有具體結果，不過兩人都同意回去後，各自與陣營幕僚開會討論，兩陣營能否在明天中執會前，就初選規則達成共識，避免中執會走上表決一途仍值得觀察。

對於雙方見面一事，蔡賴雙方陣營都出面證實，只是雙方口徑難得一致，雙方都表示，確實有這場會面，但對於內容細節並不清楚，不過蔡總統的想法一直都是希望團結勝選，而賴院長也一直希望民進黨的黨內初選能有圓滿的進展，顯示結果雖不滿意，但仍有轉圜的協商空間。

對於蔡賴二會，黨內人士表示，蔡賴雙方能見面，總比不見或是隔空互罵好。雙方有機會當面談談總是好事。如果雙方明天會開前雙方能達成共識，就可以由黨主席或執委連署提案，通過並依共識決進行，但如果無共識就只能進入表決戰，這對主席卓榮泰及賴清德都會是很大的衝擊。

有不少中執委都說，面對明天的中執會，很多人都很緊張且很焦慮，但這要看黨如何運用智慧來化解，尤其賴清德認為政治問題不需用法律解決，讓不少人都認為蔡賴雙方還有商談的空間，也認為雙方能碰面絕對是好事，希望明天能有好結果，減少層基的憂慮。