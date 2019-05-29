產學攜手人才扎根　　　修平科大「客制化」學程創造三贏

修平科技大學是中部機械人才培育搖籃，繼與亞崴機電等中部機械大廠產學合作後，本學年度又與銀泰科技攜手，由修平科大量身規劃實務課程，銀泰提供薪資與獎助學金，學生四年取得大學文憑，兼顧學業與工作，「客制化」人才培育方案，解決企業人力荒，創造學生、學校與企業三贏的合作新模式。

修平科大機械工程系副教授徐仲亭，自101年至今，全權擔負起人才扎根計畫執行工作，成效斐然，曾榮獲2016機械工業產學貢獻獎。徐仲亭表示，台灣機械產業雖有兆元產業實力，但因傳統對「黑手」刻板印象，讓年輕人裹足不前，機械產業長年陷入人才不足困境，經濟部工業局因應推動「產業人才扎根計畫」，促成產業與學界攜手培育精密機械人才契機。

以修平科大為例，4年前開始與亞崴機電產學合作，學生大四全年在亞崴實習，強化實務經驗。徐仲亭說，亞崴與修平科大產學合作，是採取一對一師徒制，透過有經驗技師手把手指導與傳技，更能紮實學習，學習成效優異，留任率近百分百，修平人在亞崴已「四代同廠」，有效補足人力缺口。

修平科大工程學院共有電機、機械、電子、能源材料、資訊網路、工業工程管理等六個科系參與產業人才扎根計畫，提供校外實習的合作廠商包括友達、上銀、亞崴、慶鴻、興揚、國霖、中華電、台哥大等，透過學校與產業共同規劃適合產業客製化課程，有助於培育產業專業人才，提升產業躍升競爭力。

修平「客制化」產學合作模式，受到產業肯定，徐仲亭指出，由企業給薪及提供優厚獎助學金，學生沒有經濟壓力，更能專心學習快樂成長，既能兼顧工作，畢業後又可獲得大學文憑，提升職場競爭力，對於學生、學校與企業可謂創造三贏局面。