還記得她嗎？前（ 27 ）天是日本「仙女級」歌手坂井泉水（ Zard ）的 12 周年忌日，有網友在 PTT 貼出數張她生前的美照，瞬間勾起眾人回憶，大家紛紛淚讚「永遠的女神！」

原 PO 在 PTT 正妹板中分享數張坂井泉水的照片，包括各種不同風格的生活照，其中一張素顏照簡直仙氣逼人，讓原 PO 不禁直呼「個人覺得這張超級正，而且她好像都不化妝的」。而從照片也可發現，坂井泉水的妝感極為清透，近乎沒有上妝，天生麗質的好肌底也讓她的「仙女」美名實至名歸。

照片曝光，網友則紛紛淚憶，「小時候的女神，天妒英才」、「只能說紅顏薄命，唉…」「好有仙氣，超正，可惜」、「推，真的屌打現在檯面上的女星」、「唯一女神泉水姐姐 QQ 」、「真正的仙女」、「 90 年代諸多美好回憶之一，看完東京愛情故事，再看到這篇，覺得很惆悵」、「哭哭，懷念泉水姐」、「普天同悲…我到現在還偶爾會 replay 她的歌…」「永遠的女神，泉水姊」。

據悉，坂井泉水本名為蒲池幸子，出生於 1967 年 2 月 6 日，是日本人氣歌手、演員松田聖子的堂妹。由於 2006 年 6 月被診斷出罹患子宮頸癌，便在東京都新宿區的慶應大學附屬醫院接受治療，但不幸的是，她於 2007 年 5 月 26 日清晨在院區做完例行散步後，回病房途中，在院區緊急逃生用的斜坡道上不慎跌落，導致腦部嚴重受創，於同年 5 月 27 日宣告不治身亡，享年僅 40 歲。