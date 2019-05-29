民眾出國搭機前，行李都得通過機場的 X 光機安檢，以確保沒有攜帶違禁物品上機。不過，一名在外國讀書的女網友在「 Dcard 」表示，有次在美國洛杉磯的機場，將行李送進 X 光機檢驗卻被攔下，安檢人員指著 X 光照片，好奇詢問「為什麼妳的箱子裡有青蛙？」並要求開箱檢查；豈料，真相曝光後讓近 2 萬名網友瞬間笑翻。

「這大概是半年前發生的事，現在想起來還是很好笑」，原 PO 表示，當時和朋友一起到洛杉磯的朋友 A 家玩，直到假期結束前，她和朋友 A、B 一起搭機回北加州，不過進候機室之前要經過安檢和 X 光輸送帶，朋友 A、B 先進去了，她卻被安檢人員攔下。

安檢人員詢問「你這幾天去了哪裡？」原 PO 回應「就在市區到處逛逛，然後去了環球影城」，安檢人員追問「你一個人嗎？」她表示還有朋友 A、B ，這時安檢人員好奇指著 X 光照片，問道「好，那告訴我，為什麼妳的箱子裡有青蛙？」原 PO 驚嚇直呼「我看到那張 X 光真的傻眼！為什麼有青蛙！是旅行青蛙嗎？」安檢人員要求打開行李檢查，最後發現 X 光照片中的「青蛙」竟是原 PO 在環球影城買的《哈利波特》巧克力青蛙，安檢人員感到無奈又好笑，做完記錄就讓她通過了。

原 PO 笑稱「該怎麼說，美國機場安檢的 X 光真的很厲害」，並在留言串透露「那張 X 光照片其實更好笑，可惜沒辦法拍下來」；貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「看起來超好吃」、「被發現帶魔法青蛙了」、「真實版的旅蛙」、「我的吹風機還被當成是槍」、「海關沒發現這青蛙沒有骨頭嗎？」