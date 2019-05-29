民進黨中執會今(29)日討論總統初選細節，上周在討論了近6小時，有共識的部分僅民調日期，今下午4點結果出爐，民調佔比部分，市話、手機各佔50%；將納入台北市長柯文哲，以「三角督」的情況下去做民調，此外將辦一場電視政見會。對此結果，英系中執委表示是一致共識通過，並無表決，但代替賴清德出席的林俊憲怒稱，他會中強烈表達反對，主席卓榮泰「連表決都不敢」。

在中執會結束後的第一時間，挺英中執委鄭寶清受訪時證實民調細節，更稱雖然有人表達不同意見，最後還是所有人都同意手機民調佔50%、納入柯文哲，包含陳茂松、陳明文在內的中執委，都強調並沒有動用到表決。

但代表賴清德出席的林俊憲，在結束後受訪時不滿地表示，對結果無法接受，「我明確要求黨中央留下我反對意見紀錄，民進黨舉辦初選沒有一半被迫改變規則，違反當事人意願改變規則，對黨重大傷害」、「這是一個歷史，以後當你進行任何黨內初選，任何一個當事人都要當心遊戲規則被改變，惡例一開後患無窮」。

媒體追問林俊憲，既然他表達反對意見，何以其他中執委皆強調沒有表決，是共識通過，林聞言怒批主席卓榮泰連表決都不願意，「卓榮泰不願意表決，他說要表決，他離席，我們尊重」、「中執會它們不願意表決，也不願意承擔罵名，說是共識不表決，但很清楚，這是比賽到一半，規則被迫改變」。

林俊憲強調，在過去民進黨曾有變更過的例子，但至少會走完初選流程，比賽到一半改規則，這是第一次，「過去也許有完成提名之後，中執會變更過，但一定是走完初選程序後，中執會有其他考量，才會變動，不可能選到一半就改變，不只政黨，任何民主都不會這樣」。

至於上周，賴清德親赴黨中央，更在會後提出三個「贏的策略」，只要他跟蔡兩人的民調同時贏韓；或同時輸韓，即使他民調高於，他都會退出，媒體追問林郡縣「贏的策略」還算不算數，林說「中執會是多數通過他們的提案，所以賴清德解決僵局的提案已經不存在」。