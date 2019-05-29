▲新北市敬老悠遊卡擴大使用範圍，從6月1日起，不僅可搭乘北北基公車，還可以搭乘台北捷運及新北捷運。（圖／新北市社會局提供）
▲新北市敬老悠遊卡擴大使用範圍，從6月1日起，不僅可搭乘北北基公車，還可以搭乘台北捷運及新北捷運。（圖／新北市社會局提供）

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新北市敬老悠遊卡擴大使用範圍，6月1日起不僅可搭北北基公車，還可以搭乘台北捷運及新北捷運（淡水輕軌），點數維持原來每月480點；65歲以上持有愛心卡者，第一次搭乘捷運前請先至各捷運站服務台，或29區公所臨櫃過卡設定註記即可使用。

社會局長張錦麗表示，為了對長輩表示敬重，新北市長侯友宜宣示，從今年6月1日起，敬老悠遊卡可使用到台北捷運及新北捷運，截至今年4月底，新北市已核發敬老悠遊卡44萬4735張；另外，年滿65歲以上身障者領有愛心悠遊卡有3萬1552張。

▲從今年6月1日起，敬老悠遊卡可使用到台北捷運及新北捷運。（圖／新北市社會局提供）

張錦麗表示，凡持有敬老卡及年滿65歲以上愛心卡者，從6月1日開始，均可適用上述規定，其中敬老卡無須另行設定，可以直接扣點使用，但因持有愛心卡者有的未滿65歲，因此需要進行過卡確認後，方可使用。

此外，張錦麗提醒，年滿65歲的長輩第一次辦理敬老卡，可至29區公所臨櫃辦理，非常簡便，若未帶照片，現場也可幫忙拍攝，經檢核身份資料後，現場製卡約10分鐘即可核發，非常簡政便民。

張錦麗也表示，新北市年滿65歲以上的長輩，截至今年4月底，已超過55萬3千人，占全市人口13.83％，為了對長輩表示禮遇和敬重，新北市維持每年重陽禮金的致贈，雖是所費不貲，對市府總預算可說是「甜蜜的負擔」，但為了讓長輩健康樂活，侯友宜鼓勵長輩多走出家門，參與老人共餐、銀髮俱樂部、動健康、銀髮大學等活動。

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