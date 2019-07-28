手遊也能使用賽車方向盤！這些產品同時滿足TV與手遊玩家

自從任天堂的Wii帶來體感遊戲的樂趣後，相信無論是大人或小朋友，都有之後的Xbox、PlayStation、Apple TV，以及智慧型手機中，持續接觸到體感遊戲的魅力。不過，有些遊戲需要擬真的輔助道具或控制器，來增加遊戲的擬真感，例如賽車、釣魚、棒球與網球…等。！

而說到賽車相信是每個大小男孩的最愛；賽車手遊更受到全球玩家喜愛，包含蘋果的APP Store 及 Google Play 商店的賽車遊戲平均高達 200 多款，且每日下載量超過 10 萬筆。根據台灣市場調查數據顯示，近百萬的手遊賽車玩家想要跳脫 2D 手機畫面，希望可以搭配自動定位功能方向盤、油門煞車、排檔桿……等配置讓遊戲體驗升級。

有鑑於此，Serafim 團隊看準手遊賽車市場，推出一款兼容 iOS/Android 雙系統的手遊賽車方向盤 「Serafim R1」與「Serafim R1+」；產品還能搭配腳踏板、排檔桿以及防滑方向盤握把，讓遊戲擬真體驗全面升級。

而除了手機外，就連電腦，較高規格的Serafim R1+ ，更能支援 PS3、PS4、Xbox One 及Switch 等這外 4 種遊戲主機。Serafim R1/R1+ 方向盤目前正在進行獨立集資，產品首波集資價格不到 2 千元，可說是相當佛心的售價，至於手感與回饋力道如何，就得等到實際使用時才得知了。

據了解，Serafim R1/R1+ 目前支援 18 款熱門賽車手遊，包含相當熱門的Real Racing、Asphalt 8、CarX Drift Racing⋯，業者表示其他賽車遊戲也將陸續更新、持續釋出。

而如果是PS4的玩家重度賽車愛好者，則可考慮由羅技所推出的「G29賽車方向盤＋G920排擋桿」，雖然產品售價近萬元（已降過價），不過記者曾經測試過手感與擬真感相當不錯，缺點就是比較不適合給小朋友玩，因為回饋的力道較大。不過若要購買這套設備，建議再額外購買賽車椅與支架，這樣「全套」設備組起來才更擬真啦！