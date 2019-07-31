▲台北市長柯文哲出席「捷運大直站北安段公辦都更開工動土典禮」。（圖／記者葉政勳攝 , 2019.07.31）
台北市長柯文哲31日晚間傳出8月6日將組「台灣民眾黨」，消息一出震驚台灣政壇。（資料照／NOWnews）

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台北市長柯文哲今（31）日爆出8 月6日將宣布組黨，並且將召開創黨大會，強調組黨是為了向柯文哲的偶像蔣渭水致敬。不過內政部傍晚也證實，確實有收到北市府顧問蔡璧如向內政部詢問組黨流程，內政部表示，屆時將會到現場看是否有足夠的黨政黨員人數。

台北市長柯文哲31日晚間傳出8月6日將組「台灣民眾黨」，消息一出震驚台灣政壇，柯文哲北市府副發言人柯昱安則表示，明天柯文哲會在聯訪時，統一對外說明此事，目前不方便對外說明。

有趣的是，柯文哲組黨的時間正好是蔣渭水的生日，而柯文哲也是8月6日生，組黨是為了致敬蔣渭水，事實上，早在2018年8月北市議員梁文傑即爆料，指柯文哲將仿效蔣渭水，組成「台灣民眾黨」；柯文哲當時被問及時，只神秘回應，「他連我黨名都取好了。」

蔣渭水生於1891年8月6日，是台灣日治時期時的醫師、民族運動者，也是台灣民眾黨的創辦人，被認為是日治時期「反殖民運動」的領袖之一。辛亥革命爆發後，蔣渭水以「要救台灣，非先從救祖國著手不可」的口號，發起台灣民眾捐款，支持中國革命。

如今傳出柯文哲正要仿效蔣渭水組黨，黨名就叫「台灣民眾黨｣，並將在8月6日中午在台大國際會議中心，舉辦創黨大會，不過目前尚未完成登記。柯昱安表示，8月1日將統一對外說明，但不會特別召開記者會，不願證實也未否認消息。

內政部也證實，台北市政府顧問蔡碧如確實曾去電內政部，詢問有關組黨的相關流程；民政司長林清淇也證實，有收到「台灣民眾黨」開籌備大會的公文，但目前還要需經過審查，請申請人資料準備好後再報內政部。

由於時間緊迫，內政部說，屆時內政部要到現場去看看，有沒有創黨黨員出席，或是進行進一步的洽詢。內政部說，組黨還是要依規定流程才行。

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