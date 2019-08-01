華為新影像大賽攝影展開跑　Mate30新機上市訊息備受注目

智慧型手機相機拍照功能不斷增進，就連過去無法滿足的遠端拍攝，手機廠商們如HUAWEI、OPPO都克服到10倍光學變焦的能力了。加上手機有方便隨手拍，以及隨時將作品上傳到網路上的便利，因此越來越多原本會以單眼或類單眼拍照的攝影愛好者，漸漸改以手機來取代「專業相機」拍攝作品。

HUAWEI 不斷致力於手機攝影及智慧終端體驗的開拓與創新，自2017年起於全球舉辦HUAWEI Next Image 新影像大賽，年年都吸引世界頂尖攝影好手共襄盛舉，打造出專屬HUAWEI風格的「新影像文化」。去年台灣首屆「2018華為新影像大賽：拾光，看見更美好」，甫推出就獲得花粉熱情響應。今年第二屆《華為新影像大賽》以「The Moment」為概念，透過五大主題：一瞬之間、視你最美、光陰晨曦、絕世美攝、璀璨夜攝，再度吸引逾兩千多件精彩作品參賽，水準之高令評審團驚豔不已。

HUAWEI今（1）日特別於台北大直ATT 4 Recharge打造高規格攝影展，現場展出評審團首獎、各主題首獎、人氣獎及國內知名攝影大腕精彩作品，另外還有一面由今年所有參賽作品設計而成的蒙太奇主題牆，主辦單位希望透過華為鏡頭，讓民眾能看見世界不同的美好與感動。今日也邀請了評審團及所有得獎者共襄盛舉，共同見證HUAWEI手機攝影的無限可能。

《華為新影像大賽》攝影展，自 8/02 (五) 至 9/01 (日) 於大直ATT 4 Recharge 3樓登場。品牌商為了回饋消費者支持，加碼好禮回饋三重送活動，消費者只要完成指定步驟，即可獲得HUAWEI Next Image明信片乙張、華為精美小贈品及價值千元限量商品優惠券，更有機會把HUAWEI P30 Pro 帶回家。

對此華為技術台灣總代理訊崴技術總經理 雍海 表示，HUAWEI持續聚焦有意義的創新，引領業界科技潮流。根據上周公布的《FORTUNE GLOBAL 500 Ranking 2019》，華為由2018年的第72名，躍升11位，2019年全球排名第61名。6月底P30系列全球出貨量更正式突破1,000萬台，相較於去年的P20系列提前62天達成目標！同時也創下HUAWEI旗艦機突破千萬台的最快紀錄。

雍海提到，今年在台灣舉行的第二屆《華為新影像大賽》，本屆的參賽照片張張水準之高，相當讓人驚豔與感動，很高興看見華為的產品受到越來越多台灣消費者的認可與喜愛；接下來HUAWEI將持續以在地化、有溫度的品牌精神，持續推出新品，深耕台灣市場，在產品、行銷及服務力求更多突破與創新，提供消費者極致體驗，一起前進更美好。

目前華為可說是擺脫「美國禁令」的泥沼，除了HUAWEI P30系列手機持續熱賣外，即將要發表上市的Mate 30 Pro旗艦新機更是引起關注，可說是年底旗艦手機大戰中，能與三星的Galaxy Note 10、蘋果的iPhone 11，三強一較高下的機種。

具外媒報導，華為光是在2019 年上半年就售出了超過 1 億 1800 萬部手機，相比去年同期增長達 24%，若沒有受美國禁令影響，相信這個數字還會增加許多。而今年下半年華為除了要上市Mate 30旗艦新機外，是否採自家作業系統「鴻蒙」，或是繼續採Android 系統，這點相信更被加關注。

為歡慶父親節，華為表示即日起至8/15特別推出「爸爸Fun假趣 好禮二選一」活動，凡於活動期間至華為體驗店/專賣店購買指定華為手機，可參加好禮二選一活動（飛利浦智能護齦音波震動牙刷或飛利浦4D極淨電鬍刀）。

同樣也開始更注重手機攝像能力的華碩，則是於8月4日起規劃了一系列「ZenFone 6用戶專屬學堂」活動，希望藉由為ZenFone 6用戶量身打造的課程，增進用戶對於手機的操作與攝影能力，讓大家都有機會拍出大師級的作品。