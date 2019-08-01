許多民眾看醫生時，若遇到需要「內診」的情況，不免感到彆扭與尷尬。一名外科醫師近日就在節目中分享一個有趣經歷；她表示，日前一名 20 多歲的女子向她預約看診，需要做「肛門指診」，沒想到一將女子的屁股稍微掰開時，女子就開始不斷「呵呵呵」發笑，整個下半身還不斷蠕動，大喊：「超癢的！」而最後當醫師做完內診，下一秒準備將手拔出時，更出現了超尷尬場面。

綜合媒體報導，外科醫師鍾雲霓近日在《醫師好辣》節目中分享有趣的經驗，她表示，自己曾經遇過一名 20 多歲的開朗可愛女子，當她來到醫院看診時，躺在床上準備做「肛門指診」，看起來卻一點都不緊張；接著鍾醫師將她的屁股掰開一點點，準備將手指放入內診時，女子竟然開始不斷「呵呵呵」發笑，下半身還一直扭動疑似要躲開。

報導指出，鍾醫師當下雖然感到有點傻眼，不過決定要再試一次，不過每當把手指頭放到女子的肛門附近時，她就開始「呵呵呵」笑了起來，並且開始動來動去。鍾醫師無奈表示：「我第一次沒辦法對準肛門，把手指頭放進去！」她於是詢問女子是不是很緊張，她害羞表示：「不是啦！我是覺得超癢的！」最後鍾醫師慢慢引導，並且使用了潤滑劑輔佐，才成功將手指放入內診。

然而最令人尷尬的是，最後做完內診準備將手指抽出時，一拔出竟然發現只有手指出來了，「手套還在裡面！」鍾醫師解釋，因為當天 S 號手套剛好用完了，只剩下比較鬆的 M 號手套，沒想到竟然被「夾」在裡面。最後只好再戴上另一個手套進去把它挖出來，結束這場鬧劇。（編輯：王錫謙）