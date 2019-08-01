極致效能！11款Intel十奈米Ice Lake筆電處理器問市

為了滿足追求高效能的遊戲玩家與創作者，英特爾於今（1）日正式宣布推出11款專為二合一裝置和筆記型電腦所設計、具高度整合性的第10代Intel Core 處理器 。這些處理器為PC帶來高效能人工智慧，並採用全新Intel Iris Plus 顯示晶片，提供令人驚艷的娛樂體驗，實現與Intel Wi-Fi 6 (Gig+) 和 Thunderbolt 3的最佳連結。

據了解，各大電腦製造商預計將在今年第四季，就會推出搭載這款處理器的新品。

英特爾副總裁暨客戶運算事業群行動客戶平台總經理Chris Walker表示，「第10代Intel Core處理器展現英特爾於筆電平台的領導地位。透過10奈米製程技術和架構設計，英特爾首度在PC平台上帶來廣泛的人工智慧應用、全新的顯示晶片架構、同級最佳的Wi-Fi 6（Gig+）以及Thunderbolt 3技術，並全部整合在系統單晶片（SoC）裡，為筆記型電腦開啟全新體驗與創新之門。

那麼，專為行動運算裝置打造第10代Intel Core處理器，究竟還有何特色呢？英特爾表示，

第10代Intel Core處理器是首款專為具AI功能的輕薄型筆電和二合一裝置所設計的處理器，能為最新AI應用程式帶來所需的智慧效能。例如AI的「深度學習」，透過Intel Deep Learning Boost的全新專用指令集，可加速CPU上的神經網路，在自動圖像增強、相片檢索和相片寫實效果（photorealistic effects）等使用情境中，達到最快回應速度。

而高達1 teraflop （每秒一兆次浮點運算）的GPU運算速度，使用於持續高流量的推論（inference）應用程式，例如影片風格化、影片分析和即時影片解析度升級。此外，英特爾GNA晶片（Intel Gaussian & Neural Accelerator）是為語音處理和噪聲抑制等背景工作負載所設計的超低功耗專用引擎，可藉此延長電池壽命。

或許人工智慧技術功能對於非創作者或相關專業人員來說可能無感，但相信繪圖晶片效能的升級就會有很明顯的體會；英特爾表示，Intel Iris Plus繪圖晶片的第10代Intel Core處理器，可執行4K影片編輯、影片濾鏡快速套用和高解析度相片處理等更高階的內容創作功能。這也意味著可以取代低階的獨立顯示晶片，並且有更好的續航力表現。

遊戲玩家可以注意的是，新款CPU首次內建GPU支援VESA Adaptive Sync顯示標準，可在《大地長征：拉力賽2.0 / DiRT Rally 2.0》和《要塞英雄 / Fortnite 》等遊戲提供更流暢的遊戲體驗。

10代 Intel Core 處理器也是業界首款達到可變速率著色（variable rate shading）功能，以提升渲染效能的整合式GPU。這款理器還支援BT.2020規格，可觀看十億種色彩的4K HDR影片。

如果上述功能民眾都覺得無感，那麼記者最後要介紹的，建議可稍微認識一下。產品內建Intel Wi-Fi 6 (Gig+) 高速連網和 Thunderbolt 3連接埠；其中Wi-Fi 6 是新世代的 Wi-Fi 標準，也稱作 802.11ax，是目前最新最快的無線技術。該標準以功能強大的 802.11ac 為基礎，增加了效率、彈性和擴展性。

而Thunderbolt 3為目前市面上速度最快、通用性最高的USB-C連接器。英特爾在今年三月就曾表示，將在Ice Lake 的 10 奈米處理器，首度整合 Thunderbolt 3，而且英特爾也釋出Thunderbolt 協定規格予 USB 推廣組織，並能增加搭載 USB Type-C 連接器產品彼此之間的相容性，也簡化了大家連接裝置的方式。Thunderbolt 3為目前市面上速度最快、通用性最高的USB-C連接器。