2011 年出道的南韓女子團體「Stellar」，過去以超大尺度的火辣 MV 以及服裝引爆話題，不僅曾在 MV 中穿高衩旗袍露出丁字褲，露奶自摸，還深蹲開腿大跳「開陰舞」，挨轟：「根本就在拍 AV！」甚至被冠上「19 禁女團」的封號。話題不斷的她們，卻在去（2018）年 2 月宣布解散，今（2019）年初成員之一的敏熙轉戰當起 Youtuber，和另一名成員佳英聊到出道 7 年活動期間的「總收入」，驚人的數字曝光引發網友熱議。

綜合媒體報導，「Stellar」當年以首張迷你專輯《Marionette》中的同名歌曲 MV 大跳「開陰舞」爆紅，隔年再因服裝太過火辣惹議。去年 2 月團體正式宣布解散，而成員之一的佳英也在事後受訪回憶，當初拍攝 MV 有一幕要讓牛奶從嘴邊滴下，當時那位 20 歲的成員被迫做了此事後，才發現是充滿「性暗示」的動作，她表示：「從那之後都不喝白色牛奶了，真的很受傷…」

報導指出，成員之一的敏熙則在團體解散後轉型當起 YouTuber，今年初她來到佳英開設的咖啡廳敘舊，2 人一起錄了一段回應粉絲問題的 Q&A 影片。針對有粉絲認為她們「賺很大」，她們提到，出道以來所賺的酬勞其實並不多，「7 年間我們所有收入加起來，應該每個人都不到 1000 萬韓元（折合新台幣約 26 萬元）！」她們指出，並不是每個月都會拿到酬勞，要活動最多的那幾個月才會有錢拿，而且還只是夠她們去吃一餐那麼少的金額。

敏熙直言：「我們的行程非常多、賺的錢也很多，但都不知道被誰賺走了…」她們強調，本來不想要再提起這件事，因為不想讓外界覺得她們很可憐，不過如今因為團體已經解散，才讓她們想要誠實分享當時經歷。（編輯：王錫謙）