台灣中油公司煉製事業部於今(2)日舉行新任執行長佈達儀式，由總經理李順欽主持並將印信交給新任執行長徐漢；徐漢則提出做好工安環保、勞資和諧、精進煉製結構等三大工作目標，誓言完成長官交付任務。

中油公司總經理李順欽表示，新任煉製事業部執行長徐漢政通人和，希望他高興一下子就好，立即要承擔更重的責任，煉製事業部同仁也要幫助他，務必協助他在工安環保及勞資關係上更進一步，做為中油前進獲利的動力。

中油前董事長朱少華則提出安全、賺錢及勞資和諧等三項建言，希望新任執行長徐漢除了做好守成的管理外，也要積極推動經營面，為中油開拓新局面；立員趙天麟讚譽徐漢做人成功、做事有原則，黃昭順立委則認為徐漢接地氣，中油人事佈局相當得當，大家應該一起支持徐漢。

中油董事陳枝章、石油工會理事長陳嘉麟及第一分會顏飛龍等人則先後致詞力挺徐漢，期許他帶領中油員工做好煉製本業，為中油創造更佳的獲利，照顧煉製事業部員工。

徐漢說，他服務中油39年，受到長官身教的教誨，讓自己更受益良多，而在經過公關歷練後，對於責任更勇於承擔，更加能接受挑戰，今後會把工安環保列為首要任務，努力克服人力斷層問題，帶領煉製事業部同仁戮力打拼，創造更好的獲利回報中油的栽培。