ChinaJoy是甚麼？為何電腦大廠也重視遊戲賽事活動
▲技嘉AORUS除了展出最新、最酷炫的全系列AORUS電競硬體和周邊產品外讓現場民眾親身體驗之外，還安排了LoL英雄聯盟、PUBG絕地求生、CS:GO絕對武力：全球攻勢等遊戲擂台等著玩家們闖關挑戰。（圖／技嘉提供）

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「中國國際數碼互動娛樂展覽會」，簡稱為「ChinaJoy」，是繼美國E3展、日本東京電玩展之後的同類型互動娛樂大展，內容主要以網路遊戲為主。每年舉辦一屆，吸引眾多遊戲廠家參展，以及大量遊戲愛好者前往；2019年ChinaJoy已於8月2日至8月5日在中國大陸上海新國際博覽中心舉辦。

當然，這樣的一個盛會，兩岸三地的電腦與遊戲品牌商絕對是不會缺席的；技嘉科技旗下電競品牌AORUS今年再度前往上海，參與亞洲最大電玩展 ChinaJoy 2019中國國際數位互動娛樂展覽會。技嘉表示，本屆AORUS以大陣仗包下近760平米的超大攤位，比鄰全球一線遊戲大廠，打造最頂級豪華的電競空間，迎接前來朝聖的玩家和粉絲們，並將從8/2起，展開為期四天的夏日電競盛宴。

技嘉AORUS攤位以「天生擂主」為主題，除了展出最新、最酷炫的全系列AORUS電競硬體和周邊產品外讓現場民眾親身體驗之外，還安排了LoL英雄聯盟、PUBG絕地求生、CS:GO絕對武力：全球攻勢等遊戲擂台等著玩家們闖關挑戰。

攤位另一邊則規畫有AORUS Gaming Corner，展示全系列AORUS夢幻逸品，其中以Z390 AORUS XTREME主機板為平台的水冷主機，是本次AORUS展位空間中的一大亮點。一體式全水冷散熱設計易於安裝，搭載全核5.1GHz以上的英特爾Core i9-9900K處理器，搭配RGB燈效，打造出未來的遊戲工具，為硬體玩家提供不凡的超頻效能。

▲技嘉在展場規畫有AORUS Gaming Corner，展示全系列AORUS夢幻逸品。（圖／技嘉提供）

此外，2019絕地求生M明星挑戰賽即將在台北開打，據了解這次的總獎金超過700萬台幣，8/1 ~ 8/7 將於台北士林的選手訓練營，讓來自各國的Youtuber與戰隊一同培訓；總決賽是在9/7～9/8在台北和平籃球館舉辦。

本次除了台灣人氣Youtuber 心懸(30萬追蹤)、萬梓凜(27萬追蹤)、K7凱琪(17萬追蹤)之外，還有來自印度知名Youtuber Dynamo Gaming (467萬追蹤)、日本玩家みしぇる、韓國玩家키실 KisiL以及俄羅斯Youtuber創作者。

無論是電競、電玩，或是手遊比賽， 都能有效聚集對於遊戲有興趣的民眾參觀，由於遊戲的順暢度需要仰賴電腦、手機，以及周邊設備來協助。電腦廠商若積極參與賽事與活動，就能讓這些遊戲選手，以及對遊戲有興趣的民眾，更加了解該品牌與產品，進而增加購買意願。

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