性交易在台灣屬違法行為，不過許多表面打著「正派經營」名號的小賓館、養生館，私下仍會偷偷媒介，熟門熟路的「老司機」也總是知道從哪邊找起。一名男網友日前就在 PTT 上 PO 文分享經驗，他表示自己在 20 年前於旅館櫃台值夜班，每當有男客人單獨上門或是有人特別詢問時，旅館內的「掃地阿姨」就會趁機上前「拉客」。

一名男網友 7 月 25 日於 PTT 上以「有人住飯店叫過茶（性交易）嗎？」為題 PO 文，表示自己在年輕的時候，在某間小旅店夜班櫃台打過工，「飯店通常會有個打掃的阿姨，雖然飯店老闆明訂不能媒介客人性交易，但阿姨常會私接，換過幾個打掃的阿姨都一樣…」他指出，只要看到「單身」、「晚上入住」的男客人，「阿姨就會過去幫他按電梯，然後會在電梯裡詢問客人，有伴的就不會去理他了。」

至於價碼如何？原 PO 指出，通常「打掃阿姨」只會叫那幾個小姐，「開價不論是 8000、6000、4000、3000，其實都是同一個小姐」、「阿姨和小姐五五拆帳，然後會丟 2-300 元給櫃台當封口費，算是我的小費！」他表示，若是熟門熟路的客人，甚至會直接進飯店找阿姨問，「完事後」阿姨直接去幫忙打掃，連房間錢都可以省掉；不過原 PO 也解釋：「通常只有夜班才會有此服務，早班飯店老闆在，阿姨不敢亂來！」

PO 文一出立刻引發熱議，許多網友看了後紛紛留言表示：「那是 20 年前吧！現在不太可能這樣了」、「55 拆？有沒有那麼好賺？」、「現在應該沒這麼猛吧？南部好幸福」、「這種飯店內媒介客人性交易的，以前有個名稱叫『內將』」、「現在很多小旅店都直接租給茶莊了，給阿姨賺不如自己賺」、「原來打掃阿姨才是老司機」；此外也有「老江湖」的網友分享經驗：「單身晚上去南部的小旅館，櫃檯會自動問，住進去 10 分鐘櫃檯就會自動來電了。千萬不要挑連鎖的商旅，要挑中古旅舍！」（編輯：王錫謙）