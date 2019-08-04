台北市長柯文哲，今天（4日）繼續進行週末下鄉之旅，下午來到三峽老街大啖當地美食。而東道主三峽鶯歌地區的前立委李嘉進，與擔任柯文哲幕僚的兒子李縉穎善盡地主之誼，也全程陪同，晚上也由李嘉進作東，共進晚餐。而對於柯文哲組織「台灣民眾黨」一事，李嘉進也給予肯定，表示台灣現在最需要的，「是超脫藍綠兩黨，選擇對台灣最有益的人。」

身為三峽鶯歌地區的前立委李嘉進，與兒子李縉穎全程陪同柯文哲吃小吃、與民眾互動，更陪同柯文哲走訪三峽地方廟宇參拜，並與地方人士會面。李嘉進表示，兒子的老闆來就盡地主之誼，「而且三峽老街的人潮，可以藉著柯文哲的高人氣衝起來，也很好。」

而對於柯文哲組織「台灣民眾黨」一事，李嘉進表示樂觀其成，他認為台灣仍有第三勢力的空間，更強調如今的國民黨與民進黨，一個想要重返執政，一個想要穩住現有政權，仍舊淪於黨與黨的政治鬥爭，對台灣不是好事，李嘉進說，「不要只是想要勝過對方，藍綠雙方都得好好說服民眾，未來會把台灣帶到什麼方向。」

李嘉進同時也向柯文哲獻策，表示「第三勢力如果只是想推翻藍綠，這太膚淺了」，應該要好好向人民說明，藍綠之外，第三勢力能把台灣推到哪個方向？「如果說明清楚，民眾的選票自然就進來了。」李嘉進說，好好把政策說明清楚，「比辦100場造勢都還有用。」