今日天氣／天氣熱午後局部雷雨！留意長浪午後強降雨

今（ 5 ）天各地大多為多雲到晴的天氣，午後在中南部地區，尤其南投、雲林以南及北部山區仍容易有局部短暫雷陣雨，並有類似今天這種短時強降雨發生的機率，另外東半部及恆春半島不定時會有些局部短暫陣雨；溫度方面，偏東風過山沉降，北部高溫有機會來到 36 度以上，其他地方則約 32 至 34 度，外出活動請多補充水分並注意防曬。

支持者聯署挺獨立參選 郭台銘回應了！

鴻海集團創辦人郭台銘在上個月的國民黨總統初選失利，但許多支持者還不死心，甚至串聯希望郭台銘獨立參選。郭台銘昨（ 4 ）日在臉書貼出自己的親筆信，感謝支持者不離不棄的支持。

蔡依林「出國遇新歡」甜勾帥老外 阿信打翻醋桶喊心碎

歌手蔡依林日前與好友低調出國度假，昨（ 4 ）日凌晨更新 IG，PO 出跟老外雕像勾手的合照，並寫下歌詞「你是詩人～」，卻意外釣出「緋聞男友」阿信留言，笑翻網友要他不要吃醋。

下一個億萬富翁是你？台彩公布「兩類特徵」的人手氣最旺

刮刮樂、大樂透通常都是靠運氣，有人首次買就中獎，有人則是一買再買仍屢次槓龜。究竟哪種人特別容易中獎呢？台灣彩券公司近日就公布統計數據，其中「某兩類」幸運兒手氣最旺！

忍2年不買房！醫師公開「銀行獲利16.37％」 眾人掀論戰

買房或許對許多人而言是必經之路，差別只在於早買或晚買，不過，一名醫師就透露，自己忍了 2 年不買房，如今回頭看當時的決定仍覺得做得很對，因為他把這筆錢拿去投資，獲利竟高達 23.82％，讓他認為可以不必急著進場買房，而網友們見狀則議論紛紛。

中信女神峮峮首出寫真！「單手遮長輩」照曝光 萬眾嗨翻

棒球場上除了一睹球員精彩球技外，啦啦隊更是民眾關注的焦點之一！近日中信兄弟啦啦隊人氣女神峮峮就首度推出寫真書，其中，一張「單手遮長輩」照曝光，引發 PTT 鄉民暴動，紛紛狂喊「我的天啊！」（編輯：許苡晴）