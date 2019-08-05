速食店是不少外食族的最佳良伴，許多大人、小孩都愛不釋手，而台灣速食店眾多，各家餐點都別具特色，招牌也不盡相同。有網友日前就心血來潮，一次買齊 6 大速食店的「本體」，並拍照分享至 PTT，讓其他網友看得垂涎三尺，不禁大讚「夢幻套餐！」

原 PO 在 PTT 速食版貼出照片表示，近日想說把板上大家常提的速食店「本體」買齊試試看，於是便買了拿坡里的炸雞、麥當勞的薯條、肯德基的蛋撻、漢堡王的漢堡、摩斯漢堡的紅茶與 SUBWAY 的餅乾。

原 PO 強調，口味其實是滿主觀的，純粹想玩個「速食店本體套餐」啊！更坦言，「吃到一半就感到滿滿的飽足感，應該不會想嘗試第二次了…」。

貼文一出，隨即引發網友熱議，大家紛紛留言「好猛！速食一條街」、「這個套餐太猛啦！」「漢堡王名副其實！」「快樂肥宅餐，我喜歡」、「我超愛 SUBWAY，死甜軟餅」、「這不推不行」、「好狂 XD，不知道有沒有機會聯合起來賣個本體券」、「原 po 這樣買感覺超幸福」、「黃金組合」、「真是夢幻套餐 羨慕…」

另也有人認為「麥當勞不是薯條吧，我覺得樂檸的薯條比麥當勞的好吃很多，至少我自己喜歡吃粗的馬鈴薯薯條，不喜歡吃細的。我覺得麥當勞也是糖醋醬」、「麥當勞是雞塊 or 糖醋醬！」「我也覺得麥是雞塊，玉米濃湯也不錯，但薯條完全不行」、「漢堡王只有華堡能打，但華堡可以打死全部。」「SUBWAY 本體應該是西南辣醬」。（編輯：許苡晴）