▲ 6 大速食店的「本體」是啥？他一次買齊被讚爆：夢幻套餐 。（圖／翻攝自PTT）
▲ 6 大速食店的「本體」是啥？他一次買齊被讚爆：夢幻套餐 。（圖／翻攝自PTT）

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速食店是不少外食族的最佳良伴，許多大人、小孩都愛不釋手，而台灣速食店眾多，各家餐點都別具特色，招牌也不盡相同。有網友日前就心血來潮，一次買齊 6 大速食店的「本體」，並拍照分享至 PTT，讓其他網友看得垂涎三尺，不禁大讚「夢幻套餐！」

原 PO 在 PTT 速食版貼出照片表示，近日想說把板上大家常提的速食店「本體」買齊試試看，於是便買了拿坡里的炸雞、麥當勞的薯條、肯德基的蛋撻、漢堡王的漢堡、摩斯漢堡的紅茶與 SUBWAY 的餅乾。

原 PO 強調，口味其實是滿主觀的，純粹想玩個「速食店本體套餐」啊！更坦言，「吃到一半就感到滿滿的飽足感，應該不會想嘗試第二次了…」。

▲ 6 大速食店「本體套餐」。（圖／翻攝自PTT）
▲ 6 大速食店「本體套餐」。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，隨即引發網友熱議，大家紛紛留言「好猛！速食一條街」、「這個套餐太猛啦！」「漢堡王名副其實！」「快樂肥宅餐，我喜歡」、「我超愛 SUBWAY，死甜軟餅」、「這不推不行」、「好狂 XD，不知道有沒有機會聯合起來賣個本體券」、「原 po 這樣買感覺超幸福」、「黃金組合」、「真是夢幻套餐 羨慕…」

另也有人認為「麥當勞不是薯條吧，我覺得樂檸的薯條比麥當勞的好吃很多至少我自己喜歡吃粗的馬鈴薯薯條，不喜歡吃細的。我覺得麥當勞也是糖醋醬」、「麥當勞是雞塊 or 糖醋醬！」「我也覺得麥是雞塊，玉米濃湯也不錯，但薯條完全不行」、「漢堡王只有華堡能打，但華堡可以打死全部。」「SUBWAY 本體應該是西南辣醬」。（編輯：許苡晴）

▲原 PO 附上購買明細。（圖／翻攝自PTT）
▲原 PO 附上購買明細。（圖／翻攝自PTT）

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