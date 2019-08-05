8旬老婦頻說家中鬧鬼　醫:路易氏體失智症作怪

近八十歲的吳姓老婦向家人表示家中「不乾淨」，看到很多人站在家中，晚上也不敢睡覺，經身心醫學科主治醫師周伯翰詳細評估後，認為老婦罹患的是「路易氏體失智症(dementia of Lewy body, DLB)」，經過適當的藥物治療後症狀改善，老婦開心地向家人表示：「家中的壞東西都被清乾淨了！」

中國醫藥大學新竹附設醫院老年精神與失智症專科的醫師周伯翰表示，DLB其實並不少見，占所有的失智症15%，但在臨床診斷中卻常被忽略而被當作其他類型的失智症治療（如自殺去世的演員羅賓威廉斯經死後解剖才發現是罹患DLB），和常見的阿茲海默症比較，DLB患者在疾病早期即會出現鮮明的視幻覺，病人往往會出現巴金森症，並出現智力減退、動作遲緩、肢體僵硬，視覺空間能力變差，此外，DLB患者大腦中會發現突觸核蛋白，而阿茲海默症患者大腦發現的是類澱粉蛋白。

此外，DLB患者對於抗精神病藥物敏感，容易出現錐體外症候群，亦即當身體的運動系統受到某些干擾例如藥物，導致無法正常靈活作用時，會發生肌肉張力異常、類巴金森氏症、肢體僵硬或靜坐不能等現象；病人於睡眠時也常會有演出夢境的現象以及重複性跌倒或昏倒與混亂的意識障礙等。

周伯翰醫師也呼籲，很多患者家屬對於抗失智症藥物會有一些不正確的觀念，例如希望患者吃了智能會恢復，或是藥吃了馬上會改善，但事實上失智症的藥物主要是延緩患者快速退化到失能狀態，且許多臨床試驗顯示需要長期服用才會有顯著臨床效果。

周伯翰也指出，老年人出現幻覺有很多原因需要排除，除了失智症以外還有常見內外科問題或藥物引起的瞻妄，需要做生理檢查排除可能病因，因此遇到類似情形時，建議還是找醫院專科醫師才能做較仔細的評估。