總統府發言人黃重諺。( 圖 / 記者陳弘志攝，2018.12.20 )
總統府發言黃重諺5日表示，懲治貪污人人有責，若柯文哲有證據，請向司法單位舉報，否則柯文哲就應該公開向社會釐清，並且道歉表達歉意。（資料照／NOWnews）

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台北市長柯文哲近來砲火強勁，不但隔空罵民進黨立委鄭運鵬，還批蔡英文身邊的人都貪污。對此，總統府發言黃重諺今（5）日表示，懲治貪污人人有責，若柯文哲有證據，請向司法單位舉報，否則柯文哲就應該公開向社會釐清，並且道歉表達歉意。

柯文哲昨天在臉書發文，痛批桃園第三航廈一再流標，就是一個政治力介入重大建設、導致台灣空轉的例子。引發與鄭運鵬隔空喊話交戰，柯文哲今天受訪再批蔡英文把國家搞成這樣，還說「妳（蔡英文）沒有貪污，但妳旁邊的每個人都貪污啊」。

此話引起總統府不滿，黃重諺表示，我們理解柯市長一向講話的風格，但是貪污指控極為嚴重，總統府必須嚴正立場聲明，就像柯市長常說的「有多少證據說多少話」，懲治貪污人人有責，若有證據請向司法單位舉報，司法單位也會嚴查到底。若沒有證據，請柯市長應公開向社會釐清，柯市長應該表示歉意。

黃重諺指出，不管是總統或者市長，身為政治人物都必須被社會檢驗，不管是柯市長關心的機場航廈案，或者是立委關心的大巨蛋案，都應該同樣接受社會檢驗，但開地圖砲污指總統身邊的官員或公務員，是必須肩負法律責任的。

黃重諺強調，民主政治應該正面發展，有貪污就檢舉，讓司法嚴查，若沒有證據，柯市長身為首都市長，任意用言語指控他人，這不是正面力量，這是政治文化的倒退。

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