手錶也能拍照、上網看片？三星旗艦手錶與手機接續登場

三星電子趕在Galaxy Note 10發表之前（台北時間8月8日），接連發表旗艦新產品，包含8月2日發表的旗艦平板 – Tab S6，以及美國時間8月5日發表的Galaxy Watch Active2智慧手錶。

三星表示，Galaxy Watch Active2 以創新、直覺且細緻的功能為設計初衷，針對消費者的個人生活型態提供更多自訂選項，有助強化身心健康平衡，同時帶來無縫連網的智慧生活。

這款產品和上一代一樣有著時尚的外型設計，並可依消費者生活需求客製化，兩種機身直徑尺寸分別為44mm與40mm。手錶還能選擇兩種材質，包含輕量化的鋁製材質搭配休閒的FKM 材質運動錶帶，以及頂級不銹鋼材質搭配皮革錶帶。

Galaxy Watch Active2搭載全新進化版經典旋轉錶圈，數位化的錶圈設計讓螢幕視野極大化，瀏覽介面的便利性也能進一步提升。採用曲面Super AMOLED螢幕，搭配旋轉觸控錶圈可順時針與逆時針旋轉，選擇不同畫面，輕鬆選取常用的應用程式。此外，升級版 One UI 也提供簡單明瞭且互動自然的使用者體驗。

值得一提的是，產品具備My Style色彩擷取演算法，使用者可依造型自訂錶面。手錶還支援手動追蹤超過39種運動模式，其中7種可自動偵測啟用，包含跑步、健走、騎單車、游泳、划船機、橢圓健身機與動態健身。

這款手錶最特別之處是在於它的連網能力，藉由LTE連線能力，可透過手錶輕鬆撥接電話，而社群媒體愛好者只需一鍵輕觸就能進行更多內容互動；例如在手腕上即可快速按讚，甚至觀賞短片。

此外，若將Galaxy Watch Active2與Galaxy智慧型手機搭配使用時，Galaxy Watch Active2的手錶相機控制器。透過手錶就能拍照、錄影、預覽畫面、切換前後鏡頭、設定計時器，並查看最終版的相片或影片。

此外，產品還內建心率感應監測、心電圖 (ECG)、運動加速感應、陀螺儀、氣壓感應、環境光源感應，以及WPC 無線充電功能。

三星Galaxy Watch Active2和Apple Watch 2最主要的差異，就是圓形與方形錶框的差異，怎麼選擇除了看外型之外，與手機的連結性也是很重要。