北台灣高溫飆破37度　利奇馬最快今增強為中颱
▲第9號颱風利奇馬，強度持續增加，不排除今明兩天會轉為中度颱風。（圖／翻攝自中央氣象局)

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今天（６日）東半部、大台地區、基隆北海岸及恆春半島有不定時短暫陣雨，其他地區為多雲到晴午後有局部雷陣雨的天氣，午後雷雨有時會伴隨短時強降雨、強陣風等現象，各地的山區，不排除有局部大雨，要多加留意。颱風利奇馬最快在今日轉為中颱，週四到週六恐怕對台灣造成全面性影響。

氣溫方面，各地高溫普遍在32度以上，大臺北地區、桃竹苗一帶有可能出現35至37度高溫，各地紫外線指數高，外出活動請注意防曬並多補充水份。

氣象局表示，受到颱風利奇馬影響，南部、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海地區及澎湖、金門有長浪發生的機率，海邊活動請多留意，另外中部以北、東部、東南部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海地區易有8至9級強陣風，要多注意。

第８號颱風范斯高，已登陸日本九州地區，持續朝西北方向移動，預計明後天將影響韓國的天氣，對臺灣無影響，但要前往日韓的朋友請多留意。

氣象局提特別提醒，第9號颱風利奇馬今天清晨2時位於鵝鑾鼻東南東方約960公里的海面上，未來對臺灣將構成威脅，週四至週六會是此颱風最接近臺灣的時間，目前強度持續增加、但依然是輕度颱風，不排除今明兩天會轉為中度颱風，對台灣的影響空怕是全面性，以目前預估的路徑，北台灣、宜蘭地區影響最大，請大家隨時留意此颱風的最新動態，並預先做好防颱準備。

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