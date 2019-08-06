大家都如何選購智慧音箱？這款戶外型K歌音響有話題性

智慧音箱全球出貨量於2019年超過一億台，有機會成為下一個消費性電子市場新星。資策會產業情報研究所（MIC）針對台灣消費者進行「智慧音箱消費者調查」，發現21%消費者已使用智慧音箱，未來有意願使用者高達77%，顯示台灣智慧音箱市場擁有高成長潛力。

MIC分享，使用者主要分成五個族群：「單身族」、「新婚族／頂客族」、「育幼族」、「育學族」與「年長族」，其中「育學族」是最大黃金客群，持有二台以上比例最高（39%），「育幼族」其次，持有二台以上比例為35%。

MIC也發現台灣消費者選購智慧音箱時，最重視「功能多元性與獨特性」及「自然的人機互動」，由於本土AI語音助理平台發展起步較晚，目前第三方服務平台的支援量與類型仍有很大的發展空間。

消費者尚未考慮智慧音箱的原因，前三大因素為「觀望中」、「尚不清楚智慧音箱的產品特色」或「單機訂價過高」。

針對品牌國別偏好與實際購買狀況，育學族雖具有購買本土品牌的高度意願，曾購買品牌卻有75.6%屬美系與陸系，其中Google Home占比最高（29.3%），小米AI音箱（24.4%）居次。

Sony於今（6）日宣布在台推出GTK-PG10可攜式無線藍牙音響，並支援LDAC高音質藍牙傳輸，以及多種播放功能提升音樂聆聽便利性與樂趣，相當適合使用在派對上。

產品最特別的是其調整可彈性收合的頂部面板，即能分別放送適合室內與戶外的聲音效果，輕巧的機身設計不僅握取攜帶便利，音響上方面板更可變身防潑灑的簡易餐桌放置飲料與食物，為野餐露營或是戶外烤肉派對增添樂趣。最重要的是，產品內建麥克風輸入端子設計及卡拉OK音效調整鍵，方便用家隨時一展歌喉，享受歡唱氣氛。

搭配機身設置調整按鈕可操控麥克風音量、升降Key以及回音效果，同時配備長達13小時的電池續航力。此外，機身配置有USB連接埠可輕鬆連接播放音訊並且提供同步行動裝置充電，同時為了帶來更豐富的聆聽需求，亦支援FM廣播收聽，享受更多實況的音樂脈動。

據研究指出，現代人對音樂的黏著度更勝以往，九成以上的人會在通勤時聽音樂，因此無線耳機也是很多人需要的音樂播放設備。而真無線耳機因為具備完全無線的特性，市場上的需求也是相當熱絡。

HMD Global於昨日宣布推出Nokia 真無線藍牙耳機，將於8/16搶先全球在台上市；產品榮獲設計類指標大獎—2019德國紅點設計獎、iF設計獎雙重認證，單只耳機僅有5公克的輕巧設計、通過IPX4生活防水測試以及長達3.5 小時的配戴續航力，加上清晰的音質讓使用者能自在地享受音樂和進行通話。