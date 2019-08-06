▲有「台灣野人」林姓嫌犯流竄山區攜帶刀械騷擾民宅，5日晚間在滿洲九龍山區落網。（圖／記者郭凱杰翻攝，2019.08.06）
▲有「台灣野人」林姓嫌犯流竄山區攜帶刀械騷擾民宅，5日晚間在滿洲九龍山區落網。（圖／記者郭凱杰翻攝，2019.08.06）

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在屏東縣滿州鄉流竄2個月，侵入民宅、工寮煮食食物及洗澡竊取物品犯案累累，造成人心惶惶的「台灣野人」林姓嫌犯昨(5)日終於在恆春分局警力的圍捕下束手就擒，恆春警方漏夜偵訊，今(6)日上午依竊盜罪及傷害罪移送法辦。

▲台灣野人」遭警方專案小組人員昨晚在滿州鄉山區圍捕。（圖／記者郭凱杰翻攝，2019.08.06）
▲「台灣野人」遭警方專案小組人員昨晚在滿州鄉山區圍捕。（圖／記者郭凱杰翻攝，2019.08.06）

身手敏捷又健壯，能在山野間如履平地有「台灣野人」之稱的林姓嫌犯今年4月岀獄，7月開始有恆春民眾目擊或監視器拍到林金寶再度入侵民宅、民宿、工寮等山區住所，不僅擅自使用屋內浴室洗澡、使用屋主的電子產品，更直接翻找屋內的食物烹煮飽餐，最後還偷走相機、腳踏車等私人物品，恆春分局獲報後隨即成立緝捕小組，但屢次被林姓嫌犯脫逃，日前又傳出林金寶擲木棍砸傷居民頭部一事，讓警方更抓緊緝捕的腳步，終於在昨(5)晚間將其逮捕歸案，讓恆春當地居民能鬆一口氣。

▲警方圍捕「台灣野人」林姓嫌犯時所搜出的隨身物有手電筒、雨傘等。（圖／記者郭凱杰翻攝，2019.08.06）
▲警方圍捕「台灣野人」林姓嫌犯時所搜出的隨身物有手電筒、雨傘等。（圖／記者郭凱杰翻攝，2019.08.06）

由於林姓嫌犯慣於藉夜色掩護在山區行動，警方曾數度與林嫌於滿州鄉山區進行交手追逐都被其逃脫，恆春分局為此特別挑選一批對於山區地形、地物熟悉的專責員警進行查緝，昨(5)日晚間林嫌故技重施往山區脫逃時，就被熟悉山林地型的員警全力追趕逮捕，並搜出美工刀、手電筒、食物、自行車等多項竊得之贓物，認為林嫌涉嫌重大，調查後依竊盜、侵入住宅及準強盜等罪嫌移送台灣屏東地方檢察署偵辦。

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