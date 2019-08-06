近日氣候高溫炎熱，中央氣象局預估未來二天北部白天氣溫可能高達37度，若在戶外悶熱環境活動長時間活動，且運動導致大量流汗後，如果忘記補充水分，即可能造成脫水。國民健康署署長王英偉提醒，預防熱傷害應做到寬邊帽、太陽眼鏡、涼爽透氣之衣物、擦防曬乳、尋找蔭涼處5件事。

王英偉表示，寬邊帽或陽傘可避免陽光直射臉、耳朵及脖子；選擇檢驗合格的太陽眼鏡保護眼睛，並挑選可遮擋眼睛周圍及適合臉型的款式，且注意鏡片破碎的安全性；涼爽透氣的衣物可以保護皮膚不受紫外線照射。

王英偉說，外出前30分鐘建議使用防水且SPF30以上的防曬乳，並每2小時補充1次，可將防曬乳作為每天早晨保護的一部分；保存時應避免放置於過熱之處以免變質，若為敏感性肌膚可選擇標記有敏感性肌膚使用或無香味之產品。

針對外出時，王英偉建議，盡可能行走於通風蔭涼處，如：樹蔭步道、騎樓或建築物下，避免太陽直曬，並自備水瓶定時喝水，養成每天至少2000㏄白開水的好習慣。

國健署提醒，當發現身體疑似出現熱傷害徵兆，如體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，務必迅速離開高溫的環境、設法降低體溫（如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等）、提供加少許鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料，並以最快的速度就醫。