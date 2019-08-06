今年 5 、 6 月的統一發票中獎號碼在上月底出爐，許多人也拿起身邊的發票努力狂對，結果也是幾家歡樂幾家愁。但有一位網友成為幸運兒，在臉書社團分享自己中了 7 碼的統一發票，讓他開心大喊：「我 484 被雷劈到了！」

這位幸運網友在臉書《爆廢公社公開版》發文，開心地大喊：「我 484 被雷劈到了！決定晚上薯條買加大了，第一次中 7 個數字好興奮阿」，並附上一張發票照片以及中獎號碼清單。圖中顯示這張發票是在今年 6 月 29 日消費，發票號碼是 53390355 ， 與頭獎 83390355 末 7 位號碼一樣，中了 4 萬元，扣掉 20% 所得稅及 4‰ 印花稅，還能實領 3 萬多元，更讓人驚喜的是，這次消費只花了 35 元，真的超級幸運。

不過也有眼尖網友指出，這張發票「有打統編不能領」，而這位幸運網友也回應：「統編是店家的」，因此還是能領到這筆獎金！實際上打上統編的發票，如果中獎的單位是「非營業人」還是可以領獎，但只要歸屬於「營業人」類別，像是公營機關、公立學校等，打了統編就不能領。

這張照片一出也立刻讓網友們大暴動，紛紛表示：「太幸運了」、「讓我吸歐氣」、「 4 萬阿」、「恭喜」、「見者有分，快請客！」、「哪裡發雞排？小辣一份」。（編輯：潘毅）