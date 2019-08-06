「政治是一件嚴肅的代誌，就如苦行一般，這是我的信念」立委蘇治芬於臉書寫到。由於近日部分綠營支持者呼籲已交棒的現任立委蘇治芬再披掛上陣，確保海線立委席次，因此蘇治芬特別偕同接班人許忠富發表聲明，將以「斗笠苦行300里」行動明志，重申全力輔助許忠富競選立委的決心。

雲林縣2020海線立委選情，因國民黨有意推派深耕地方多時的前立委張嘉郡投入選戰，致使代表民進黨參選的許忠富面臨極大挑戰，而最近民進黨主席卓榮泰亦親赴雲林關心選情。

民進黨黨內關心2020海線立委選情人士指出，蘇治芬接班人許忠富因受到本屆麥寮鄉長選舉衝擊，對選情恐有所影響，為確保海線立委席次，綠營支持者呼籲已交棒的現任立委蘇治芬，考慮再度披掛上陣。

蘇治芬指出，目前混沌的政治狀態，若沒了真誠，自己也會感到迷惘。所以必須自我檢討如何與社會對話，亦必須自我檢驗要為下一代建構什麼樣的生活情境，更要自我挑戰政治是件嚴肅的事，不容輕蔑它的嚴肅性。

蘇治芬表示，6日從故鄉北港扶朝里的五福宮出發，和許忠富「斗笠苦行300里」，實踐自我檢討、自我檢驗和自我挑戰，每日行走30公里，10天的時間走入11個鄉鎮；希望踩在土地上的力氣能給自己沉澱的能量，進而思考時代的責任和生活的意義。