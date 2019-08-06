美式賣場好市多（ Costco ）販售商品種類多元，經常傳出搶購潮，如今更是不斷展店，甚至有網友發現，有好市多在的地方，房價就會被炒高，他並好奇「究竟台中人信奉好市多，讓 G0 炒到一坪 30 是用什麼樣的力量呢？」結果引來不少內行人直指「不是台中人信奉好市多，只是建商找議題炒作而已」。

原 PO 在 PTT home-sale 板表示，傳聞今年底台中好市多二店 G0 那邊要開挖了，不過根據他自身經驗，「好市多的消費模式東西感覺都很粗，質感上和數量上都是，台灣現在小家庭變多，甚至兩房主流，房價貴到一般人想哭，頂多塞個 4 人小家庭，好市多賣的食物或日用品數量，一般小家庭根本吃不完就過期了」。

他並好奇「究竟台中人信奉好市多，讓 G0 炒到一坪 30 是用什麼樣的力量呢？」他更說，如果是大型商場進駐烏日，當地開出一坪 30 萬的房價，他可能還比較會買單，畢竟百貨公司就是地價保證。

貼文曝光，網友掀起網友熱議，「有時候好市多、遠百三越、秀泰買的不是機能，是爽感，像公設一樣不能住可是是抬高價格的門面，要賣房子、跟親友炫耀就是拿來說嘴的標的了」、「把 Costco 當超市用真的很方便，品質又好，沒住旁邊的不會懂」、「我也不是很懂住在 Costco 旁邊為什麼算優點」、「自從搬到好市多附近，我去的次數就減少了，每天看到那人潮根本不想去，五六日回家或出門還得繞路」、「好市多附近只會塞車而已」。

另還有行家點出好市多帶動房價上漲的關鍵是建商炒作，直指「不是台中人信奉好市多，是建商炒作總要找個議題」、「就是建商炒價格的賣點啊！」「全聯楓康還比較實用，不過這種小超市不夠潮，建商沒話題炒作」、「就炒作啊，那邊蓋一堆大樓，光塞車就飽了，更何況還多好市多。」（編輯：許苡晴）