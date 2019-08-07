胡文琦／前中國國民黨文傳會副主委、文史工作者

坦白說，筆者真的開始懷疑起民進黨蔡政府的腦袋，是否真的全部都「爬帶、秀逗、燒壞」了？又或者是，蔡團隊真的很「靠勢」，完全把台灣人民全當成傻子的「眼睛業障重」？否則，一個傳統號稱最能精準掌握地方民情脈動的「民進黨」，怎麼現在會做出一個台灣俗諺所說的一樣，台灣人民現在好像是「乞丐」一般地在「分的」？是在央求蔡總統「可憐施捨」？這真的是笑死人，也太瞧不起台灣人民的政治智慧了吧？

據悉，針對總統專機「走私菸品」一案，中華航空日前晚間公布「最新」的檢討處理進度，及2013年3月2013年3月至2019年7月14次專機任務專案負責人名單。據了解，「近3次專機負責人」皆為資深副總經理羅雅美、專機承辦單位副總皆為邱彰信等二人，因此，華航表示，羅雅美將由資深副總經理調任董事長室特別助理；空中商用品供應營銷處副總經理邱彰信，則調為總經理室高級專員云云。

試問，這是要留一個尾巴向上面的大老闆交代？還是「已是慣犯」羅雅美、邱彰信的後台老闆真的很硬？又或者是擔心他們兩人會一氣之下、一不做二不休地轉為吹哨者條款下的「汙點證人」，把不法事情全部都給抖出來？這真的是太過離譜了，也難怪老百姓會不相信「官方說法」。因為，先有第一時間華航劉姓發言人企圖大事化小、小事化無的「刻意說謊」，再來就是「共犯結構」華膳董事長葉菊蘭一席切割治理責任的「什麼都不知道」，以及安姓總經理以私害公、不知天高地厚的「愚忠作態」，三者就是謝姓董事長顧左右而言他、避重就輕、言不及義的「幹話—機邊交付」，試問，這樣的「危機處理」豈不是太不把台灣人民給放在眼裡嗎？

因為很重要，所以筆者一定要說三次，華航表示，「羅雅美與邱彰信『調職案』，預計8月1日生效」、「羅雅美與邱彰信『調職案』，預計8月1日生效」、「羅雅美與邱彰信『調職案』，預計8月1日生效」，看看民進黨前副總統呂秀蓮憂心台灣前途甚至被掏空的「小偷說」，再到陳前總統水扁「痛批『自己人』的『吃相難看』」，試問，蔡政府現在能夠這樣「不然，你是要怎樣」的「扯爛汙」，甚至之前還企圖「黑龍轉桌」地大言不慚地說是「超額購買的陋習」，在眼見風向、苗頭不對後，才又趕緊改口是走私並道歉，這樣不堪「清廉、勤政、愛鄉土」的「執政品質」，難道台灣人民真的不應該在2020年的總統大選給他們一次更大的教訓，好讓他們「知恥近乎勇」嗎？

準此，蔡政府現在應做的「正事」就是，不要再有類似追求轉型正義的「斷代史」之譏，不管是自己任內亦或是馬前總統任內，甚至是阿扁前總統再到李前總統任期，透過「凡走過必留下痕跡」的金流、物流等「證據」，真正發揮「周處除三害」的決心與魄力「毋枉毋縱」，或許，蔡英文總統還能證明自己是站在「改革」的「進步價值」一邊而不是台灣人民「跟不上」，來挽救自己的「『辣』台妹」形象與危殆低迷選情。

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