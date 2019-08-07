中壢車站
▲桃園中壢有相當多市民居住，對此就有人疑惑為何常有人直言桃園中壢根本是鄉下地區？（圖／取自維基百科）

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桃園近幾年來發展快速，其天氣一年四季良好，車站、機場等交通便捷的優點，吸引許多人搬去桃園居住，但桃園市內有相當多區域，卻有人表示中壢區像似鄉下地方，這讓網友相當疑惑發問，為什麼有些人都將桃園中壢比喻為鄉下呢？

日前一名網友發問表示，直言桃園市人口多，而中壢區的人口數也相當之高，甚至比許多直轄市人口數還多，這樣的情況讓他相當不明白，為何還有人會比喻桃園中壢是鄉下？

▲圖為桃園中壢區街景。（圖／取自維基百科）

針對此問題，就有許多網友紛紛討論，其中也有許多在地人點出問題，表示市容亂象真的多到爆，「車站計程車亂象」、「中壢火車站又老又舊」、「四線道沒幾條，城市沒規劃，擠的像貧民窟」、「中壢一堆大樓因為產權複雜都荒廢在那」、「計程車或白牌車才是亂源」認為市容規劃仍不完善，且市區內計程車等亂象也相當影響交通安危。

▲許多網友點出市容、交通亂象、規劃三大問題，直言中壢並沒想像中完美。（圖／取自維基百科）

對此，也有人搞笑直言「不明白為什麼跟他們說是不是桃園人，他們都會強調自己是中壢人」、「桃園的天龍人」！

不過，也有網友指出，其實中壢也有相當好的地方，除了許多在地文化美食，他們也指出中壢房價相較便宜，表示「最近在看實價登錄中壢車站旁新大樓 20 萬，更遠一點有個位數的」、「中壢房價貴應該只有海華那邊」、「房間便宜好啊」。（編輯：陳雅雲）

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