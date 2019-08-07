挹注3億美元助全球媒體！Google攜手各界對抗不實訊息

利用網際網路來查訊資料或做各種應用，已經是民眾習以為常的日常了；而使用 Google來瀏覽新聞和查詢訊息也已成為台灣民眾生活的一部分。但公開的網路除了帶給便利但也帶來問題，例如「不實訊息」（misinformation）。

Google對此表示，要成功抗衡不實訊息快速的傳播速度和廣大的影響範圍，不能只靠單一個人或組織的力量，而是需要眾人一起努力。在因應不實訊息上，Google 將持續堅守崗位，確保在網路世界裡帶給使用者一個健全、永續的資訊交流環境。針對這個目標，Google已陸續在台灣落實幾項重要的工作與計劃。

今年 6 月，Google 新聞副總裁 Richard Gingras 親自訪台，分享 Google 如何與現今新聞產業共同因應數位時代帶來的改變和挑戰。Richard 在會中特別解釋了 Google 新聞的演算法與 搜尋結果排序方式如何避免主觀認定與針對特定媒體的偏好：關鍵在於資訊與查詢事項的 「相關性」、內容來源的「權威性」，以及資訊的「新鮮度」。他更進一步說明 Google 在 全球徵召了超過 10,000 名志願性的評價員 (Raters)，依照厚達 160 多頁的準則，客觀評估 Google 演算法推算出的搜尋結果，以衡量內容來源的權威性。

Richard 也表示，約在 4 年前不實訊息爭議尚未發酵時，Google 就已透過與不同的事實查核 組織合作，一起探討如何開發有效浮現事實查核資訊的技術模式。例如，2016 年，我們推出 了 Fact Check Label 事實查核標籤功能，顯示查核摘要，協助使用者判斷訊息真偽。現在， Google 也正努力呈現以原創報導為主的新聞機構內容，讓真正艱難但具價值的工作成果呈現 在大眾眼前。

不實訊息帶來的挑戰層出不窮，更不斷面臨著錯縱複雜的權衡考量。Google 今年更特別發表了《Google 如何打擊不實資訊》白皮書，並提供繁體中文版，希望能向大眾及業界分享如何以橫跨 Google 搜尋、Google 新聞、YouTube，以及 Google 廣告產品的全面防線，對抗蓄意散布的錯誤資訊。

此外，Googel於2018年3月，宣佈推出 Google 新聞倡議計劃（Google News Initiative，簡稱 GNI），期待能幫助全球新聞媒體因應數位時代所帶來的各項挑戰。

GNI 預計將挹注 3 億美元，幫助全球媒體提升新聞品質、探索新的永續發展模式、以及打擊不實訊息。截至目前，在 GNI 已使用的 1 億美元中，有 1,700 萬用於亞太區，並與該地區 78 個相關組織保持合作。

Google今年期待繼續藉由開發優質的產品服務（Products）、促進第三方合作 （Partnerships），及推廣各式培訓及倡議計劃（Programs），為這個產業打造出更美好的未來。

全面提高民眾的數位素養及媒體識讀，是對抗不實訊息的重要關鍵。無論是與台灣事實查核中心共同推廣深度查核，或與台灣 MyGoPen 等台灣的事實查核單位合作，Google表示均承諾將持續與第三方共同協助每一位民眾都能夠擁有自行判斷訊息真假的能力，並期待在對抗不實訊息的路上，有各界的加入，與 Google 在此領域共盡一份心力。