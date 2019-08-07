大學指考錄取率僅81.29%　創16年新低
▲大學指考錄取今（7）放榜，創下16年新低紀錄，錄取率僅81.29％。（圖／記者黃仁杰攝，2019.08.07）

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大學指考錄取名單今（7）放榜，根據大學考試分發會統計，今年錄取率僅81.29％，是分發管道從93年資料以來的16年新低紀錄，與甄試回流名額大幅下降有關。

大學考分會統計，今年考試分發核定名額有2萬4575名，繁星推薦及個人申請等甄試的回流名額僅1萬1名，使總招生名額今年只有3萬4567名，而登記人數有4萬2604名，最後錄取人數為3萬4633名，錄取率僅81.29％，創16年來新低。

從各類組登記考生人數也可看出科系趨勢，其中更不乏「黑馬科系」，與去年相比，公立大學社會組部分，政大企管從登記人次第22名躍升第7，私立大學社會組東吳會計從第19名躍升第6。公立大學自然組材料、化工相較去年人氣更高，中興材料從去年的17名上升為第5，成大材料從14躍升第7。私立自然組，逢甲大學急起直追，資工甲組從11名上升至第5、電機甲組從第9上升至第6、材料更從37名飆升至第9，中山醫職能治療則從20名上升至第10。

考分會主任黃信復表示，今年因為錄取率低，考生過去約平均在第27個志願就會被錄取，今年平均要到第30個志願，且平均考生填了60個志願，比去年的54個志願還多，也有約18.12％的考生填滿100個志願，顯示考生今年選填志願相較往年謹慎。

分發會主委、成大校長蘇慧貞表示，雖然今年錄取率較低，但接下來兩年情況應該會穩定，因為各校辦理申請入學名額的比例會到達一定的規模，未來兩年應該不會有太大的變化。

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