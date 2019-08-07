今年七夕情人節和父親節接力過，凱渥型男爸爸團代表：李銘順、鍾承翰及莊凱勛，當爸爸後的他們重心都在小孩身上，對情人節沒有想法。李銘順笑說他們一家天天都在過父親節、情人節，不過他更希望可以每一天都陪伴小孩老婆，那種時刻比起過節還要快樂。

人在新加坡的李銘順，兒子Zed出生至今已4歲，從不會說父親節快樂，到現在他大概能理解什麼是父親節。每一年看著Zed的成長都有很大感動，李銘順心中的驕傲藏不住，滿足的說陪著Zed長大就是他最好的父親節禮物。

鍾承翰主演的《最佳利益》日前剛風光下檔，這次過節他也選擇簡單吃頓飯，是最有暖度的幸福，但他也試著教1歲的翰寶清楚的說出「父親節快樂」，經過多次發音指導，翰寶依然是說出一連串含糊不清的回應，也讓鍾承翰笑到岔氣，看來只能等明年父親節才能聽到了。

正忙於電影《緝魔》宣傳的莊凱勛，今年第二次以爸爸的身分度過父親節，當了爸爸後總會不小心對旁人展現慈祥感的他，現在最大的希望就是能成為讓兒子驕傲的父親，以及讓父親驕傲的兒子。

提到自己印象最深刻的父親節，莊凱勛想起過去當兵時，幾十年都不曾開過車的父親為了他第一次懇親會，在天還沒亮的時候便起床，獨自載著母親準備好的食物，一人從台北開車到嘉義的新訓中心，等到懇親結束後，父親再開車回台北，回想起當時車子開離營區時爸爸的背影，莊凱勛到現在都還深深的記在腦子裡。

對於情人節，莊凱勛回想起大學時曾收過一整年的火腿蛋早餐，還開玩笑說都沒換過別的口味，事後知道是學弟告白的舉動，莊凱勛覺得不好意思，也只能以「你很勇敢」拒絕了對方，耿直的他誠實說，自己真的不太接收的到旁人對他釋出的好感，所以跟他都要直球對決，不過現在和老婆、小孩過得甜蜜，這種煩惱也已經離他遠去。