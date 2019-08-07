一名剛退休的60歲周女士，老覺得腹部有嚴重下墜感，退休前幾年，常會在大笑、咳嗽、打噴嚏，甚至運動時，發生漏尿狀況，幾乎每天都得用護墊，也因此常常尿道感染發炎，讓她相當困擾。近來，下墜感更嚴重，甚至在一次如廁時，有東西從陰道脫垂，嚇得她趕緊塞回去立刻就醫。經檢查後發現為「骨盆腔器官脫垂合併尿失禁」，施以受術後終不再受漏尿所苦。醫師提醒，高齡、生產次數多、負重的勞動工作者，都是骨盆腔器官脫垂的高危險族群。

台北慈濟醫院婦產部婦科主任陳國瑚表示，人體器官會隨「年紀增長」與「地心引力牽引」逐年下垂，尤其是生產次數較多的婦女，因為子宮反覆撐大和縮回，容易形成彈性疲乏、骨盆韌帶鬆弛；女性若常搬重物或從事搬運等負重物的勞動工作，當用力時腹壓增加，器官會從內往外推而產生脫垂「器官走位」。這些症狀雖不至於威脅生命，卻令人相當困擾。

陳國瑚指出，根據臨床統計，骨盆腔脫垂症狀以「子宮單獨脫垂」的案例最多，大約占50%，其他如合併膀胱或直腸脫垂則占40%到50%；還有少數的嚴重者，甚至全部骨盆腔的器官都會從陰道掉出來。

陳國瑚說，骨盆腔器官脫垂會讓膀胱像是關不緊的水龍頭，患者常有解不乾淨的頻尿感覺，或是常在爬樓梯、肚子出力時產生漏尿。此外，若子宮向外脫垂，子宮頸會因接觸外界而引起摩擦，造成流血、感染和發炎等症狀。

關於骨盆腔器官脫垂治療方式，陳國瑚表示，合併尿失禁輕微者，可由藥物或物理治療來減緩症狀，現今已有很好的藥物可以增強膀胱出口緊縮力量；物理治療可選擇骨盆底電刺激，增強膀胱出口肌力；做凱格爾運動，也就是肛門用力收縮、肚子放鬆的動作，無論搭車、上班隨時都可以練習，不傷身又不花太多時間對輕微症狀者，是非常便利有效的運動。若症狀嚴重，甚至躺在床上都會漏尿，藥物、物理治療及骨盆運動都無法改善，則建議採取手術治療，8至9成以上的患者手術後可以獲得顯著改善。

改善骨盆腔器官鬆弛、頻尿和漏尿的問題並不困難，陳國瑚提醒，若有骨盆腔器官脫垂或尿失禁、器官走位情況，切勿一昧隱忍，積極就醫才能緩解症狀，恢復良好的生活品質！