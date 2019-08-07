內建人工智慧功能！Intel發表頂級56核心Xeon處理器

雖然說現在電腦硬體效能已足以滿足多數民眾的需求，但是對於內容創作者，以及有更費系統資料運算的企業來說，對於電腦系統速度、效能上的需求，還是日增無減。

面對AI技術需要更快更即時的運算能力與技術支援，英特爾宣布即將推出代號為「Cooper Lake」的Intel Xeon 可擴充處理器產品系（Intel Xeon Scalable processor family），將在每個插槽支援高達56個處理器核心，並在標準插槽式處理器內建人工智慧訓練加速器；英特爾透露這款處理器預計在2020上半年問市。

Cooper Lake高核心數處理器將會沿用原先內建於Intel Xeon Platinum 9200處理器系列的功能，帶來突破性的平台效能，這些功能已經被許多要求最嚴格的高效能運算系統（High Performance Computing，HPC）客戶，包括HLRN、Advania以及4Paradigm等所採用。

英特爾資料中心事業群副總裁暨行銷總經理Lisa Spelman表示，英特爾先前推出的Intel Xeon Platinum 9200處理器系列為第2代Intel Xeon 可擴充處理器產品系列的其中一員，客戶可將此技術佈建在執行高效能運算系統、進階分析、人工智慧、以及高密度運算設備。Intel Xeon可擴充平台擴展至56核心的處理器產品，可讓英特爾為更多渴求更高處理器效能與記憶體頻寬的廣大客戶服務。

代號為「Cooper Lake」的Intel Xeon可擴充處理器，與標準的Intel Xeon Platinum 8200處理器相比，提供兩倍的處理器核心數（最高56核心）、更高的記憶體頻寬、以及更高的人工智慧推論（inference）與訓練效能。

即將推出的56核Cooper Lake處理器預計將比現有Intel Xeon Platinum 9200處理器提供更低的功耗。透過在Intel Deep Learning Boost (Intel DL Boost) 中最新加入支援的bfloat16技術，Cooper Lake將是首款提供內建高效能人工智慧訓練加速功能的x86處理器。Cooper Lake亦與即將推出的10奈米Ice Lake處理器擁有平台相容性。