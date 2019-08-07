三星旗艦手機Galaxy Note 10今發表！2款機種4版本齊上市

今（8）日凌晨4點整，三星電子於美國發表了年度旗艦新機Galaxy Note 10系列手機，除了手機規格功能又再度進化之外，新款S Pen也帶來更便利的手機操作功能。發表會一開始，由三星電子總裁暨資訊與行動通訊事業部執行長 高東真(DJ Koh)揭開序幕，介紹新款手機所來的5G等全新使用體驗。

有別於過去三星Galaxy Note系列都只推出單一機種，這次Note 10特別推出6.8吋的Note 10+與6.3吋的Note兩種尺寸，並分別擁有4G / LTE與5G版本，總共4款機種。此外，Galaxy Note10系列的O極限全螢幕近乎無邊框，前置鏡頭的螢幕開孔極小，採用正中央的對稱美學設計，為三星最具沈浸感的一款螢幕。

首先介紹頂級的Galaxy Note 10+；產品採6.8吋WQHD+ / Dynamic AMOLED螢幕、採Exynos 9825或高通 S855處理器（視國家地區而定），配置12GB記憶體與512GB內部儲存空間，採4,300mAh超長續航力電池，並具45W閃電快充與15W無線閃充的便利性，只要30分鐘就可充足一天電力。還有智慧效能最佳化電池、CPU、RAM等能力。

Note 10+採單顆前置鏡頭與四顆後置鏡頭設計；後置鏡頭包含16M像素的123度超廣角、12M像素的智慧雙光圈F1.5/F2.4鏡頭、12M像素的兩倍光學望遠鏡頭，以及一顆ToF飛時測距鏡頭，可支援3D掃描。而前置鏡頭為10M像素、 dual pixel、f/2.2、80 度視角鏡頭設計。

相機拍攝具備30種場景智慧辨識功能，新增了服飾、人臉、人群、鞋、舞台、交通工具、飲料、貓、狗，以及嬰兒等10種場景。

而螢幕尺寸較小的Note 10採6.3吋 FHD+ / Dynamic AMOLED螢幕，較前一代藍光減少40%，並有HDR10+技術與認證。手機內建8GB記憶體與256GB內部儲存空間。電池採3,500mAh設計，也內建閃電快充（25W）與無線閃充（12W）便利設計。

Note 10採單顆前置鏡頭與三顆後置鏡頭設計，比Note 10+少一顆後置鏡頭，且不支援3D掃描功能，其它功能則是都一樣。

Note 10系列手機均可支援「Live Focus Video景深特效攝影」功能，隨手就能拍出專業感的淺景深影片，並具有柔焦、雜訊、抽色，以及散景等四種特效。此外還有遠距焦點收音、超穩定動態攝影兩種專業級的攝影功能。

手機內建影片編輯器，可即時剪接及拼接影片，透過S Pen還能輕鬆換出預設的文字與圖片，或是內建免費的音樂為影片增加更多趣味。手機可已錄製4K/30P（前置）或4K/60P（後置）HDR高畫質影片，並有黑科技的遠距焦點收音技術。

針對進階使用者，三星還與Adobe合作，手機可下載Adobe Rush for Galaxy 程式，透過S Pen還能更精準來調整影片細節，並獲得更多專業的剪接與轉場功能。

S Pen還能帶來像是遙控影片播放的功能，因為開放SDK給第三方廠商，相信未來將會有越來越有趣的體感功能，會在Note 10手機上實現。

有趣的是，全新登場的AR Doodle手繪動態攝影功能，可將S Pen的手繪圖案錄製到影片中，透過臉部辨識追蹤辨識的功能，就能讓圖案隨著臉部移動，或是停留在畫面中，讓錄影也能很有趣！

Note 10系列手機都採超聲波指紋辨識系統，具有安全、方便與超機密的特性。在音效的部分，手機採AKG雙喇叭設計，並內建杜比ATMOS音效，能帶來最佳的身歷其境音場表現。

雖然Note 10移除了3.5mm耳機端子，但還是會附贈USB Type C端子的耳機。手機一樣支援MST行動支付技術，至於台灣會不會馬上就推出5G版本，台灣三星團隊暗示，這部分要等電信商準備5G開台後才能確認。

更詳細的產品資訊部分，記者將於台灣三星電子於10點舉辦的記者會後再揭曉。