雲林旅遊大使捐款　關懷弱勢做公益

首屆雲林旅遊大使男女組第一名得獎者林亭翰及林采融，回饋雲林在地弱勢團體，於一心育幼院捐出所得全數獎金高達26萬元，盼用身為雲林旅遊大使的行動力，號召更多民眾一起守護雲林關懷弱勢做公益。

今(8)日雲林旅遊大使林亭翰及林采融，在雲林縣政府文化處與雲林縣政府社會處陪同之下，出席一心育幼院捐贈儀式，捐出旅遊大使徵選活動所得獎金扣稅後每人約13萬2,105元整，合計捐款金額高達26萬元，並由一心育幼院長陳慶良代表受贈。

18歲的林采融與24歲的林亭翰在今年首屆雲林旅遊大使徵選頒獎活動後，即向雲林縣府多次聯繫，表示想捐出所得獎金回饋雲林弱勢族群，藉由自己小小的影響力，一起將愛傳出去，也呼籲大家多做善事。

雲林縣政府文化處蔣明新科長表示，期盼藉由雲林旅遊大使的拋磚引玉喚起更多的愛心，更呼籲社會大眾關心弱勢團體傳遞溫暖與幸福。縣府選出的10名雲林旅遊大使，都是擁有一顆誠摯的心，例如，雲林旅遊大使之一的田功成，出席「微冊深呼吸活動」參與青年市集推廣雲林在地產品；以及林采融也於活動現場捐出數本書籍，響應環保、推動閱讀等等，這十名都是縣府引以為傲的雲林旅遊大使代表。

接下來，十名雲林旅遊大使也將受邀參加8/17、8/18雲林海洋音樂祭，響應淨灘活動與推廣雲林在地美食和農特產。現場活動規劃了挽袖淨灘、沙灘排球、光合瑜珈、搖滾音樂會、美食市集等，也歡迎民眾踴躍參與。