利奇馬颱風襲台，北台灣十多個縣市都停班停課，不過上午風雨卻不及預期的大，行政院長蘇貞昌今（9）日一早就往前災害應變中心視導。蘇貞昌表示，雖然颱風沒有預期的大，不過各單位仍應提高警覺，不可掉以輕心，同時要注意第一線搶修搶救人員救災的安全，避免造成不必要的災害。

由於氣象局昨天宣布利奇馬已達強颱等級，北北基昨天率先宣布今天停班停課，蘇貞昌今早7點43分即到達防災中心，比預期的8點早了17分鐘到達，讓在場人員嚇一跳，不過隨即便展開颱風簡報相關事宜。

防災中心副指揮官、經濟部次長曾文生會後表示，依據氣象局最新資料顯示，颱風過去3小時強度略為減弱，目前中心在台北東北東方海面，向西北移動。暴風圈已進入台灣北部及東北部陸地，對台中以北地區及宜蘭、花蓮、馬祖構成威脅。

曾文生指出，利奇馬颱風雖然減弱，不過台灣各沿海地區(含綠島、蘭嶼)及澎湖、金門、馬祖將有較強陣風及較大風浪，並有長浪發生，請避免前往海邊活動。中南部沿海地區也有9至10級強陣風，東部及東南部地區有焚風發生的機率。

蘇貞昌在聽取簡報後，提醒請各單位務必持續提高警覺，避免掉以輕心，嚴防豪雨土石流災害發生，同時注意第一線搶修搶救人員救災安全。另水庫調節放水之安全請相關單位注意加強管控，避免造成不必要之災害。

此外，蘇貞昌也請農委會務必密切注意蔬菜交易情形，適時釋出庫存冷藏蔬菜，平衡菜價；並請教育部注意校園及學生安全，並請相關單位協助校園災後復原工作，以利學校恢復上課及保障學生出入安全。

對於已經撤離的居民，蘇貞昌說，相關單位在風雨過後盡力協助安全返家，並提供健康照護及服務。各地方政府均已開設災害應變中心，中央政府亦將提供最大協助，國軍支援亦已待命整備，隨時應變。

不過，對於此次風災預報不如預期的大，蘇貞昌表示，氣象局是否要再修正讓民眾聽得懂比較好，但他仍希望全國民眾配合政府各項措施，做好防颱整備，提高警覺，將可能的災害損失減至最低，讓我們共同努力，共同守護家園。