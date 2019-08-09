Uber (UBER-US) 週四 (8 日) 盤後公佈第 2 季財報，業績令市場高度失望，股價一度在延長交易期間跌深達 12%。

Uber 的營收和獲利都未達預期，淨虧損飆升至 52.4 億美元，主要原因是配股。不計入配股支出，虧損約為 13 億美元，較上季擴大 30% 左右。在 5 月的第一份 IPO 後公布的財報中，虧損為 10 億美元，營收為 31 億美元。

Uber 第 2 季每股虧損 4.72 美元，高於 Refinitiv 分析編製共識估計的 3.12 美元；營收 31.7 億美元，低於預期的 33.6 億美元。

CEO Dara Khosrowshahi 指出，「我們認為 2019 年將成為我們的投資高峰年，2020 年、2021 年將會出現虧損下降。如果想要，我們是可以推動公司實現收支平衡的，」「我從不懷疑，Uber 最終將會是個收支平衡且獲利的事業。」

雖然 Uber 在全球各地市場協助建立了共乘模式，但在過去 10 年中，該公司一直在投資和經營無數的「即需」業務，像是食品配送、自行車共享以及撮合托運人和運輸公司的貨運服務。

Uber 的核心共乘業務在 2019 年第 2 季的總訂車量導入 121.9 億美元營收，超過分析師預計的 121.1 億美元。但後推出的 Uber Eats 業務的總訂單量為 33.9 億美元，低於分析師預期的 35.1 億美元。

Khosrowshahi 在電話會議中表示，「Uber Eats 事業仍然是一項未來將繼續大幅成長並繼續吸引大量資金的業務。不僅是在美國，在全球各地皆然。隨著食品快遞業務的發展，很多資本正在追逐，成長率也會很驚人，而我們是全球的領導者。所以，坦白說，我不認為未來一年或接下來後一年內這項業務會獲利。」

Uber 表示，該公司在 2018 年擁有超過 3000 萬名司機，並宣布在 7 月 Uber 平台首次達到 1 億名「每月活躍平台消費者」。

儘管如此，Uber 一直致力於藉由會員制和獎勵方式保持乘客和司機的忠誠度，同時與包括北美的 Lyft 和亞洲的 Grab 和 Didi 在內的強大競爭對手展開競爭。

Uber 股價走勢

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