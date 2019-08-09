高雄市長韓國瑜去年上任之後，爭議不斷，各界對他的施政充滿質疑，在今年宣布要參加總統初選時，還遭到國高中生用各種方法怒嗆，如今正式成為國民黨 2020 總統大選候選人，更讓許多人嘲諷他是「烙跑市長」。對此，作家苦苓在臉書討論，為何國民黨沒人替韓國瑜說話，可能有 5 大原因。

苦苓指出，國民黨主席吳敦義下令，「今後再有人誣蔑韓國瑜，全黨都要站出來替他辯護」，那也就是說：「之前」韓國瑜自稱被抹黑、抹紅、造謠、攻訐，國民黨內除了大、小兩隻乖乖，幾乎都沒有人替他出來澄清、辯解、打抱不平，只有韓粉照例替他哎哎叫。

「一個團隊裡公認最優秀、被選出來要代表大家的人，如果被人無理的謾罵攻擊，團隊裡的成員一定會為他挺身而出、正面迎戰，怎麼會默不作聲呢？」

苦苓分析那就只有幾個可能，第一、他被攻擊的都是事實、不是誣蔑，所以無從辯護；第二，他人緣太差，根本沒有人想幫他；第三，他身邊的人太爛了，如果幫他，恐怕會被視為一丘之貉；第四，判斷他早晚會出事下台，現在幫他、將來只會被人笑話；第五，在大家心目中，他並不是公認最優秀的代表，所以沒有人願意為他付出。

苦苓最後也邀請網友一同想想理由，表示「我的腦容量有限，想得出來的只有這幾個理由，請大家都來動動腦、一起想想看，如果你想得出最有說服力的理由，就送你一本我新出版的簽名書」（編輯：張嘉哲）