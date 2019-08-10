三星Note10台灣售價將揭曉　iPhone 11預計9/10就發表

三星年度旗艦新機Galaxy Note 10系列手機已於台北時間8月8日發表了；不過目前只公布了全球上市時間（8月23日）以及美國售價，台灣實際上市時間與價格則還要等一等。

三星在美國紐約所舉辦的發表會中接露，Galaxy Note10的LTE版建議售價為US$949起，約台幣29,500左右；Galaxy Note10+的LTE版建議售價為US$1,099起，約台幣34,000左右。

台灣三星已於8月8日針對媒體發布邀請函，將於8月13日下午舉辦Galaxy Note10上市記者會，屆時將會有完整的台灣上市日期與價格資訊。

此外針對iPhone年度新機的資訊部分；由於先前日本軟銀總裁宮內謙（Ken Miyauchi）不小透露了iPhone 11的上市日期，預計蘋果新機將會於9月20日就開賣，而發表會則是預測落在9月10日前後。若按照蘋果過去的慣例，應會是9月第二週的週三發表。

據悉相較於上一代iPhone Xs /Xs Max / XR 的售價，今年新款 iPhone 將調整定價策略，都會比這些上一代 iPhone 便宜些。

無論如何看樣子，三星粉或者是果粉，都要趕快存錢準備升級新手機了。至於華為年度旗艦新機Mate30則是預計將於九月底發表。而Sony年度旗艦新機Xperia 1，台灣官方則是宣布自上市首月6月就勇奪台灣Android旗艦銷售榜首，成為消費者心中年度旗艦級手機首選。

Sony Mobile表示將貼心延長Xperia 1的購機優惠，即日起至08/31止，於台灣全通路購買Xperia 1，上網完成登入即贈Sony原廠「SRS-XB01重低音藍牙喇叭」。