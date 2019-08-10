連鎖美式賣場「好市多」（ Costco ）時常推出特殊的限量商品，即使民眾進入賣場購物需先繳納年費，仍深受許多消費者喜愛；而同樣稱霸賣場的「家樂福」，則不需年費即可入場消費，人氣不遑多讓。近日，有網友在 PTT 八卦版好奇詢問，好市多賣場是否勝過家樂福，貼文立刻引發熱議，釣出兩派網友分析各家優點。

原 PO 以「好市多真的有贏愛買家樂福嗎？」為題，貼文提到中元節將近，透過家樂福賣場網站，在家用電腦點一點，「柴米油鹽醬醋茶、餅乾、泡麵都有，刷一千多結帳，還寄到家裡來」；反觀好市多，裡面很多東西是家樂福也有賣的，但卻認為「東西雖大包，也不便宜， 3、4 千買沒幾樣，還要年費，還得開車、騎車出門去現場採購」，好奇詢問「大家真的認為好市多贏家樂福、愛買嗎？」

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「好市多東西真的沒有比較便宜」、「東西大包，小家庭吃到膩了才吃完，有些還放到壞掉」、「贏在有強大的粉絲宗教社團」、「東西都大份量，小家庭不適合」。

不過，也有網友表示「東西有比較特別吧」、「有些東西好市多才有」、「我怎麼覺得跟家樂福商品重疊性很低」、「說特別在哪的，要不要去 Costco 看看，隨便拿都可以找到一整車家樂福沒有的東西」、「比較乾淨整潔有設計感」；也有網友指出，好市多最棒的優點為「好市多無條件退費，其他家你去試試看」、「無條件退，直接屌打」。

事實上，先前也曾有網友在 PTT 提出見解，認為兩家賣場定位和性質不大相同，主要依照個人喜好及購買商品選擇。好市多收取年費，有些東西確實便宜很多、差價可以抵下幾年年費；但也有網友偏好免收取年費的家樂福，並曾有退換貨成功的經驗，且服務十分親民。（編輯：賴詠璿）