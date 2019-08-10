灑水車
▲原 PO 在臉書「爆怨公社」 PO 出這張圖片，只見照片中他從車內副駕駛座拍攝前方灑水車，從擋風玻璃可以看見當時正在下雨。（圖／翻攝抱怨公社）

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9 號颱風「利奇馬」（ Lekima ）昨（ 9 ）日暴風圈影響北部地區，帶來雨勢。有網友在臉書貼出一張照片，為一輛灑水車在颱風下雨天時出動灑水，這名男網友便拍下直呼：「這個是不是腦殘？」；文章也引發熱議，引出其他人打臉指出真相：「下雨時，地面會產生許多泥水，雨水又沖不走，為了保持雨天時的地面整潔，灑水車就得出動」。

原 PO 在臉書「爆怨公社」 PO 出這張圖片，只見照片中他從車內副駕駛座拍攝前方灑水車，從擋風玻璃可以看見當時正在下雨。他說：「這個是不是腦殘，颱風天，下雨天，派灑水車出來灑水？」，質疑明明正在下雨，為何要特別派灑水車出勤。

▲文章引出其他人打臉指出真相：「下雨時，地面會產生許多泥水，雨水又沖不走，為了保持雨天時的地面整潔，灑水車就得出動」。（圖／NOWnews資料照）
▲文章引出其他人打臉指出真相：「下雨時，地面會產生許多泥水，雨水又沖不走，為了保持雨天時的地面整潔，灑水車就得出動」。（圖／NOWnews資料照）

文章一出也引發上千名網友熱議，也有人快速指出原因，在雨天灑水車出勤的目的，就是為了沖刷地面的「泥水」；網友紛紛表示：「當然是在沖洗地面啊，下雨時，地面會產生許多泥水，雨水又沖不走，為了保持雨天時的地面整潔，灑水車就得出動」、「雨天路上會有淤泥、樹葉等，容易造成打滑，雨水又沖不走，所以比沒下雨時更需要灑水沖洗。」

許多一樣不解的網友看完後也大嘆：「長知識了」；但因為原 PO 用詞較為強烈也引來不少人「酸」他：「看你被酸成這樣，我就放心了」、「不懂要問，不要自作聰明」、「看到樓主臉腫我就放心了」。但原 PO 後來也更新貼文，表示自己被砲沒關係，至少有長知識，「敢嘴就有被砲的覺悟」。（編輯：潘毅）

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