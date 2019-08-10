第一座跨海域大橋將於110年完工！

好消息！國人眾所矚目的我國第一座跨海域大橋-金門大橋工程，五墩主橋計101支直徑2.5公尺基樁在今（10）日全數完成。交通部 林佳龍部長也特別親臨施工現場見證我國橋梁施工歷史性的一刻，嘉勉施工團隊的辛勞付出，並期許大橋工程能夠百尺竿頭，更進一步。

據了解，金門大橋工程全線90%橋梁結構均位於海上作業，深槽區主橋直徑2.5公尺基樁施工更是金門大橋工程最重要之關鍵要徑作業。自107年2月13開始進行主橋第一支基樁施工，歷經1年半的努力，終於在今日完成最後一支基樁。

施工期間除需面對強烈東北季風、6公尺潮差、強勁海流等不利天候與環境挑戰，並採用10餘種基樁施工設備及20餘艘船機，傾盡洪荒之力始克服金門地區特有堅硬之花崗岩地質及劇烈變化的地形。由於施工極具難度，因此對於本國廠商基樁施工專業能力也更具意義，深槽區全數基樁完成，更代表金門大橋工程完成一項重要里程碑。

金門大橋工程後續施工重點為海中鋼箱圍堰基礎施工，目前施工團隊已克服海水浮力及海流衝擊力等影響，成功下放主橋P48、P50墩位之基礎鋼套箱，P48並於108年7月27日完成樁帽基礎2,568立方公尺混凝土澆置，P50也於108年8月8日完成樁帽基礎1,108立方公尺混凝土澆置，金烈水道2座橋墩己露出海面，後續深槽區9座橋墩柱將如雨後春筍挺進天際。

另位於高雄興達港區面積達6.6公頃之箱梁節塊預鑄場，3條生產線已全面展開生產，配合P50、P51橋墩完成後，預計將於10月開始吊裝，屆時金門大橋工程將呈現更亮眼的成果。

面對各種困難與挑戰，金門大橋施工團隊莫不以戰戰兢兢心態面對每項困難挑戰並共同謀求解決方案，現已逐步排除並展現施工成果，施工團隊將持續全力以赴，有信心讓金門大橋於110年順利完成，實現金門鄉親多年的殷殷期待。