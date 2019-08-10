為慶祝108年雲林縣原住民族文化歲時祭儀-豐年祭，雲林縣六輕原住民族發展協會今(10)日在麥寮鄉運動公園舉辦「2019一起嗨六輕-原住民族豐年祭」，縣長張麗善蒞臨現場與原住民朋友一起共舞，共同歡度原住民豐年祭。

縣長張麗善表示，雲林縣雖然沒有核定的原民聚落地區，縣內的原住民人口約有2,533人，縣府也十分關懷及照護原住民的權利及生活福利，致力推動原住民文化的傳承與延續，更注重職場安全，要求所有企業及廠商做好工作場域的安全防護設施及衛生管理；也透過教育訓練，讓勞工瞭解可能面臨的職業危害，事前建立安全防護意識，大家攜手共創雲林經濟發展。

張麗善說，本縣轄內的原民朋友分屬16個族別，但以阿美族、排灣族、布農族及泰雅族為多數族，且多數在麥寮六輕工作，豐年祭是原住民一年最大節慶，大家離開原鄉來到雲林，藉由今天的活動平台，紓解工作壓力，相互關懷，一解思鄉之情。同時，也透過這豐年祭活動，讓離鄉背井的遊子不忘本，了解祖先的生活方式，透過原住民歌舞之同樂，傳承文化。

六輕原住民族發展協會理事長潘國樑表示，原住民族豐年祭是我們原住民的過年，昔日大都是利用農忙後的空閒時間舉行，藉由豐年祭來慶祝過去一年作物的豐收成果及讓辛苦一年的身心能獲得休息。