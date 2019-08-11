現代人的代步工具已經不像以往只有公車、捷運，而有 Uber 可以選擇，Uber 可以提供乘客在定點叫車，司機在開車抵達乘客指定的地點接送，非常方便。而近日卻有網友在臉書上分享他遇到的一件非常奇妙的事情，一位女乘客直接用 Uber 的 APP 系統傳訊給他「你可以假裝當我男友嗎？」，雖然原 PO 一頭霧水，但還是照做了，沒想到卻也改變了一場即將發生的悲劇。

這位網友蓋爾（ Brandon Gale ）是一名已婚的 Uber 司機，而他上個月月底在，一名女乘客用 Uber 的 APP 系統叫了車，並附上一條信息 「當你抵達指定地點時，你能假裝是我的男朋友嗎？」，蓋爾對於這突如其來的訊息滿頭霧水，於是便詢問了那名女乘客「你是什麼意思？」，而女乘客隨即回覆「我只是需要你表現得像你認識我，而不是我的 Uber 司機」，雖然蓋爾仍然覺得不太對勁，但他還是按女子的要求做了，他把 Uber 標示的貼紙撕掉，更不太情願的把手上的婚戒拿掉。

當蓋爾將車子開抵指定現場時，只見那名女子正在和一個男人說話，看到蓋爾到了便對他大呼「嗨！寶貝！我很快就過去！」，而蓋爾見狀立即回應「太好了！我餓死了！」，直到這名女子上車後，蓋爾將車子開離那名男子的視線之外後，女子才緩緩的娓娓道來事情的經過，原來女子和一群人去博覽會，其中一名有暴力傾向的男子卻對她死纏爛打，還想要載她回家，女子覺得大事不妙，於是出此下策，找來「男朋友」救援。

而蓋爾將這段經歷 PO 到臉書上，也呼籲更多女生如果有需要，可以使用 Uber 傳訊功能，「一個保護自己的策略，或許可以拯救妳的生命。」，此篇貼文一 PO 出就超過 5000 人的按讚，網友們看完後紛紛留言「你真的很勇敢，這世界需要越來越多像你一樣的人」、「你真的是個英雄」、「謝謝你拯救了她」、「你真是不可思議，她也是很聰明的女孩，請神保祐你和女孩的安全」、「謝謝你成為男性們的榜樣」、「能當你老婆真的非常幸運」。（編輯：王柏文）