美式賣場好市多（ Costco ）販售商品種類多元，無論是生活用品、乳飲品、生鮮蔬果或熟食都深受國人喜愛，經常掀起民眾瘋狂搶購潮。近日有網友更分享一款由 NATURAL BENEFITS 推出的新口味飲料「芭樂檸檬綠茶」，並大讚「很好喝！」引發上千人共鳴，紛紛推爆，甚至還有人直呼「一喝就上癮」。

原 PO 在臉書社團「 Costco 好市多 商品經驗老實說」中貼出照片表示，她最近到好市多買了一款「芭樂檸檬綠茶」，兩瓶只要 155 元，不僅很好喝，且喝到最後還會有芭樂渣渣。她更透露，「我爸很快就喝完一瓶了…怕自己一口都沒喝到，趕快拿另外一瓶喝，難怪老爸這麼快就喝光了！」

其實，這款「芭樂檸檬綠茶」是由 NATURAL BENEFITS 推出的新口味飲品，不僅無添加化學香料，更採用非濃縮還原果汁，先前就曾推出「百香檸檬綠」和「葡萄柚綠」，深受不少民眾喜愛，近日上架的新口味也再度大獲好評。

貼文一出，網友全都讚翻，紛紛留言「一口氣喝完就是爽，超好喝！」「這個比之前出的還好喝，買回來一天一瓶，忍不住」、「真的很好喝，不會太甜，喝得到芭樂味」、「這款真的不錯，百香的也好喝」、「這系列的都好喝」、「葡萄柚綠跟百香檸檬綠真的很優」、「加氣泡水很好喝」、「一喝就上癮」；不過也有人認為「這系列的總是有點甜」。（編輯：許苡晴）