繼一芳水果茶日前於官方微博表態支持「一國兩制」引發台灣網友反彈後，多家手搖飲包括迷客夏、貢茶、大苑子等，都被發現曾經做過政治表態，風波不斷延燒。許多台灣網友傷心高喊「要戒掉手搖飲了」。對此，中部知名連鎖飲料店「一沐日」昨（ 10 ）日深夜在臉書發表聲明，表示「反對一中各表、反對九二共識」，更宣佈 8 月 12 日到 14 日為期 3 天，持台灣護照、香港護照於門市消費，全面 9 折。

根據「一沐日」在臉書發表的五點聲明表示，一沐日認為「對於事實的陳述，無需開會討論」，台灣就是台灣，反對就是反對，沒有程度上的差別。一沐日更說「一沐日不打算碰政治，只是政治一直來煩我們」，一沐日秉持初衷，堅持使用台灣茶葉，亦作為一家「台灣連鎖飲料品牌」，就是正直做事、挺著腰桿掙錢，「臺灣是臺灣」、「反對一國兩制」、「反對一中各表」這類的言論，對我們來說，這是一件很正常、很理所當然的事情。

再來，一沐日更說「尊重各方的言論自由，世界應該是彩色的」，然而「追求真相、闡述事實」應該是一個普世價值，相信一沐日的消費者中固然也會有與我們立場相左的朋友，而我們仍然樂意於傾聽，只要大家圍繞在「真相事實」的討論上。然後一沐日更詼諧表示「展店不夠多是我們的不對」，最後更說「下周一至三( 8/12-14 )，持台灣護照、香港護照享 9 折優惠」，一沐日也提醒大家「請盡量避免穿紅色衣服或給五星評價，避免誤會(麥當勞員工不要害怕，我們現場人員會看)」。

而此篇聲明稿一出，不到一天便突破 1 萬人按讚，一沐日最後更說「一沐日的立場和我們的茶一樣，一本初衷、衷於事實與原味。」，而網友看完後紛紛大讚留言買爆「最愛一沐日的真誠了」、「這個道歉太不誠懇了，成何體統！我要買 520 杯外帶謝謝」、「希望你們會一直挺著腰桿掙錢，讓我可以跪著喝你們的飲料」、「可以匯款過去請員工喝飲料嗎？」、「太有氣魄了要用新臺幣支持」、「天龍國只剩白開水可以喝了，快來拯救我們吧」。（編輯：王柏文）