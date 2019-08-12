▲知名精品 Coach T 恤上的設計引發中國大陸網友們的不滿，新科代言人劉雯也宣布終止合作。（合成圖／翻攝自劉雯微博、購物網站）
▲知名精品 Coach T 恤上的設計引發中國大陸網友們的不滿，新科代言人劉雯也宣布終止合作。（合成圖／翻攝自劉雯微博、購物網站）

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

日前有中國大陸網友發現，知名精品大廠 Coach 將香港、澳門、台灣等列為國家，引發民眾不滿、揚言抵制，中國大陸籍代言人劉雯更出具律師聲明終止代言。事件越演越烈， Coach 總公司今（ 12 ）日中午急忙發出聲明滅火，表示「尊重並支持中國大陸的主權及國土完整性」。

根據《中國新聞網》報導， Coach 先前推出與迪士尼聯名的 T 恤背後印著多個國家與城市，其中北京、上海都後面列著中國大陸，但是香港並沒有加註，而台北後面直接標註台灣；另外網友們也找出 Coach 官方網站上的門市選單，台灣、香港、澳門等與美國並列，疑似認同為國家，引起中國大陸民眾反彈。

▲ Coach 新任代言人劉雯於微博宣布終止代言。（圖／翻攝自劉雯微博）
▲ Coach 新任代言人劉雯於微博宣布終止代言。（圖／翻攝自劉雯微博）

Coach 新任代言人、中國大陸籍名模劉雯今日稍早在個人微博上發表律師聲明，內容寫道「 Coach 品牌的行為已經嚴重傷害到中國人民的民族感情，其行為應被嚴厲譴責」，因此終止代言合作。

眼看受到嚴重反彈， Coach 總公司今日中午急忙於臉書發表聲明表達立場：「 Coach 尊重且支持中國大陸的主權、國土完整性。 我們於 2018 年 5 月發現部分 T 恤有嚴重錯誤，立刻全球性撤回此商品」，稱已重新審核所有商品、加強內部商品開發流程，以免類似事件再度發生，網站上的內容也已更正，「未來將持續提供中國大陸消費者們良好的產品及服務」。（編輯：林奐妤）

Coach respects and supports China’s sovereignty and territorial integrity. In May 2018, we found a serious inaccuracy…

Coach 发布于 2019年8月11日周日

相關文章

▲兒子竟把爸爸手機裡網拍的購物車清空， 30 萬元全飛了。（示意圖／圖中非當事人，取自 Unsplash ）

一鍵悲劇！6歲兒玩手機「30萬瞬間飛了」　爸爸欲哭無淚

台灣

台灣之後會被統一嗎？神人「4點分析」：只會越來越好

▲超強颱風「利奇馬」登陸浙江後，帶來嚴重災情。（圖／翻攝新華網）

強颱利奇馬重創浙江！28人死20失蹤　道路沖斷畫面曝光

更多文章

▲兒子竟把爸爸手機裡網拍的購物車清空， 30 萬元全飛了。（示意圖／圖中非當事人，取自 Unsplash ）

一鍵悲劇！6歲兒玩手機「30萬瞬間飛了」　爸爸欲哭無淚

▲桃園市議員詹江村局檢舉高雄市議員黃捷，稱其違反國安法。（合成圖／取自詹江村、黃捷臉書）

挺香港募資遭告！詹江村控違「國安法」　黃捷深夜回應了

▲男童遲遲等不到媽媽回家，心裡擔心報警。（示意圖／圖中非當事人，取自 Unsplash ）

不敢自己在家！9歲童求救派出所　警察叔叔「回應超暖」