日前有中國大陸網友發現，知名精品大廠 Coach 將香港、澳門、台灣等列為國家，引發民眾不滿、揚言抵制，中國大陸籍代言人劉雯更出具律師聲明終止代言。事件越演越烈， Coach 總公司今（ 12 ）日中午急忙發出聲明滅火，表示「尊重並支持中國大陸的主權及國土完整性」。

根據《中國新聞網》報導， Coach 先前推出與迪士尼聯名的 T 恤背後印著多個國家與城市，其中北京、上海都後面列著中國大陸，但是香港並沒有加註，而台北後面直接標註台灣；另外網友們也找出 Coach 官方網站上的門市選單，台灣、香港、澳門等與美國並列，疑似認同為國家，引起中國大陸民眾反彈。

Coach 新任代言人、中國大陸籍名模劉雯今日稍早在個人微博上發表律師聲明，內容寫道「 Coach 品牌的行為已經嚴重傷害到中國人民的民族感情，其行為應被嚴厲譴責」，因此終止代言合作。

眼看受到嚴重反彈， Coach 總公司今日中午急忙於臉書發表聲明表達立場：「 Coach 尊重且支持中國大陸的主權、國土完整性。 我們於 2018 年 5 月發現部分 T 恤有嚴重錯誤，立刻全球性撤回此商品」，稱已重新審核所有商品、加強內部商品開發流程，以免類似事件再度發生，網站上的內容也已更正，「未來將持續提供中國大陸消費者們良好的產品及服務」。（編輯：林奐妤）