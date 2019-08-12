宜蘭縣政府上（7）月調動部分一級主管，宜蘭縣議會臨時會今（12）日上午進行「人事調動」專案報告，這也是縣議會數十年來首次因為縣府一級主管調動，要求縣府到議會進行「專案報告」，縣議員黃浴沂自嘲這樣「很好笑」。

宜蘭縣政府上月初進行工商旅遊處、交通處、水利資源處、社會處、建設處、計畫處及環保局等七個一級單位主管異動，這也是林姿妙接任縣長後，首度大幅度人事調整。

宜蘭縣議會臨時會今天針對這次人事異動，要求縣府進行「專案報告」，縣長林姿妙率秘書長林茂盛及人事處長黃水桐到議會報告，這也是縣議會數十年來首次因為縣府一級主管調動，要求縣府到議會進行「專案報告」。

縣議員黃浴沂表示，他擔任宜蘭縣議員20幾年，這是第一次縣長「人事調動」被要求到議會進行「專案報告」，他覺得「很好笑」。黃浴沂說，人事調動是縣長的人事權，重點是職務調動後，交接工作要做好，不要出現議員交辦的工作，因為調動卻沒有交接好，而必須重來一遍。

劉添梧議員說，縣長要調誰到哪個位置都沒問題，這是縣長的人事權，不過，調動的過程中是否先跟當事人打聲招呼，並說明職務調整的原因，而這次的人事調整似乎欠缺事前招呼。

縣議員吳宏謀則是提醒縣長林姿妙，職務異動換新人上來，接任的人是否比之前的人在推動工作上更能勝任？這點是要好好思考的。吳宏謀說，如果換的人都是「乖乖牌」，但沒辦法有所作為，那換了又有何用？

縣議員林棋山表示，縣長引進以前羅東鎮公所的昔日同仁進到縣府服務，希望這些人都能跟縣長同心做好工作造福縣民。林棋山也提到，有些人能力不錯，但卻有「擇木而棲」，自認為屬於哪一個政黨及派系，這的確是錯誤的，希望縣長也應讓他們打破這種迷思為縣民服務。

副議長陳漢鍾、張秋明、陳福山、松王淑珍等議員也都提出個人對於縣府人事案的看法。對於議員的意見，縣長林姿妙表示，議員對於縣政的建議都是肺腑之言，也都是為宜蘭好，而人事調動是基於「適才適所」，希望可以把縣政工作做得更好，每個議員都有其看法，但目標都是與縣府一樣，希望宜蘭更好、縣民更好。